Instagram, WhatsApp ve Facebook’ta bugün yaşanan erişim sorunu dünya genelinde etkili oldu. Bakanlık, konuya dair açıklama yaptı.

Bugün, Türkiye genelinde birçok kullanıcı Whatsapp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişim problemiyle karşılaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya dair açıklamalarda bulundu.

11 Aralık Çarşamba günü bazı kullanıcılar, içerik yüklemekte zorluk yaşarken, diğerleri ana sayfada güncellemelerin yüklenmediğini bildirdi.

Erişim problemi dünya genelinde yaşanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Whatsapp'taki erişim sorununun global bir hizmet kesintisinden kaynaklandığını duyurdu.

Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (TR-CERT) durumu raporladığını ve ekiplerin sorunun çözülmesi için çalıştığını belirtti. Türkiye'deki kullanıcılar da bu kesintiden etkilenmiş durumda.