Kişisel Verileri Korkuma Kurumu, Instagram nedeniyle Meta'ya 11 milyon 500 bin TL para cezası verdi. Şirketin, çocukları online ortamlardaki risklere karşı savunmasız hâle getirdiği ifade edildi.

Instagram, WhatsApp gibi platformların sahibi olan Meta’nın başı, sık sık Türkiye’deki düzenleyicilerden gelen cezalarla ağrıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Kişisel Verileri Korkuma Kurumu (KVKK), teknoloji devine ceza verdi.

Verilen cezanın miktarı 11 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Şirkete, verilerin korunmasını amaçlayan kanuna aykırı davranışta bulunması nedeniyle idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Çocukları online ortamlardaki risklere karşı savunmasız hâle getirmesi nedeniyle ceza kesildi

KVKK, şirkete yönelik Instagram özelinde soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmada, 18 yaş altı kullanıcılar tarafından gizli modda olarak açılan hesapların işletme hesabına çevrilerek herkese açık hâle getirilmesi ve çocukların verilerinin herkes tarafından erişilebilir hâle gelerek mahremiyetin ihlal edilmesi iddialarıyla açılmıştı.

İnceleme sonucunda, işletme hesaplarındaki e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin HTML kaynak kodunda yer alması ve bu bilgilerin herkes tarafından erişilebilir olduğuna ulaşıldı. Bunun, çocuk kullanıcıları online ortamlardaki risklere karşı savunmasız hâle getirdiği de eklendi.

Meta’nın verileri korumada yetersiz olduğu ve bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabileceği tespit edildi. Bunlar sonucunda yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilen şirkete 2 milyon 500 bin TL idari para cezası kesildi. Hesapların işletmeye çevrilerek kolayca herkese açık hâle getirilebilmesi konusunda şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmaması nedeniyle de ek olarak 9 milyon TL daha ceza uygulandı. Böylece toplamda 11 milyon 500 bin TL ceza kesilmiş oldu.