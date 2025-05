Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki tüm vatandaşlara bedavaya ChatGPT Plus aboneliği sunmayı planladığı iddiası gündem oldu. Peki bu iddia doğru mu? Neden böyle bir hamle yapılabilir? İşte tüm bilmeniz gerekenler

Dünyanın en popüler zekâ aracı ChatGPT, her geçen gün daha da gelişerek hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmeye başladı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen haberler ise ChatGPT’nin çok daha erişilebilir bir hâle getirilmesi için büyük bir adım atıldığını gösterdi. Öyle ki çıkan iddialarda BAE'nin tüm vatandaşlara bedava ChatGPT Plus vereceği öne sürüldü.

ChatGPT’nin ücretsiz ve ücretli versiyonları var. Ücretsiz versiyon basit konularda yeterli olan özelliklere erişim sunuyor. Plus aboneliği ise çok daha gelişmiş özelliklere, OpenAI’ın geliştirdiği son modellere ve daha fazlasına erişime imkân tanıyor. Medyada dolaşan haberlere göre de BAE vatandaşları, bu aboneliğe bedava ChatGPT Plus aboneliği dağıtmaya başlayacak. Ancak durum şu an için tam olarak öyle değil.

Dolaşan söylentilerin aksine henüz kesin bir şey yok!

Öncelikli olarak medyada dolaşan haberler hakkında "Kesin, doğru!" diyemeyeceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Öyle ki kontrollerimizde şu ana kadar OpenAI'dan yapılan tek bir açıklama olduğunu görüyoruz. O açıklamada yer alan ifadelerde ChatGPT'nin tüm ülkeye entegre edileceği ifade edilmiş. Eğitimden sağlığa, enerjiden hükûmet işlerine kadar her yerde kullanılabileceği aktarılmış.

Ancak tüm vatandaşlara bedava olacağına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. OpenAI ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden de böyle bir şey olacağına dair başka bir açıklama göremiyoruz. Bazı medya kaynakları bunun gerçekleşeceğini bazıları ise açıklamaların yanlış yansıtıldığını söylüyor. O yüzden şu anda kesinlik yok. Resmî açıklama geldiğinde sizi bilgilendireceğiz.

Eğer iddia gerçekse aylık böyle bir hamle OpenAI'a 208 milyon dolara kadar çıkan bir miktara mal olabilir

Tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir hamle, milyonlarca insanın bedavaya ChatGPT Plus’a erişmesi demek. Peki bunun OpenAI’a maliyeti ne kadar olur? Gerçek çıkması hâlinde BAE’nin 10,4 milyon civarı nüfusu olduğunu ve ChatGPT Plus’ın aylık 20 dolara satıldığını düşünürsek aylık maliyeti 208 milyon dolara kadar çıkıyor. Tabii böyle bir karar sonucunda kişi bazlı değil kullanılan token bazlı bir maliyet olacağından çok daha düşük bir maliyet çıkacaktır. Nihayetinde ücretsiz olması herkesin koşa koşa ChatGPT Plus kullanacağı anlamına da gelmiyor.

İyi de OpenAI neden bu kadar büyük bir parayı feda etsin? Böyle bir şeyin olması ya da direkt ChatGPT'nin direkt ülke geneline entegre edilmesi; OpenAI ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleştirilen bir ortaklığın parçası olarak gelecektir. Yani altında ChatGPT'yi kullanıma açmaktan daha fazlası var.

BAE ile OpenAI arasında nasıl bir ortaklık var?

Birleşik Arap Emirlikleri, ortaklık kapsamında yapay zekâ altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Ülke, Abu Dabi’de inşa edilen devasa yapay zekâ veri merkezi Stargate UAE’ye ev sahipliği yapacak. Plan, dünyanın en güçlüleri arasına girecek 1 gigawatt’lık bir yapay zekâ bilgisayar kümesi inşa etmek. Projenin 200 megawatt civarında performans gösteren ilk fazzı önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Bu veri merkezi tahmin edebileceğiniz gibi OpenAI gibi yapay zekâ şirketleri tarafından kullanılacak.

İki taraf arasındaki ortaklık, BAE’nin yapay zekâ konusunda önde gelen ülkelerden biri olmasını sağlarken OpenAI’ın ise bilgi işlem yetenekleri için stratejik bir merkez kazanması. Zaten Stargate Projesi de OpenAI’ın ülkelerin altyapı ve araçlar geliştirmesine yardımcı olmak için başlattığı “Ülkeler için OpenAI” girişiminin bir parçası olarak geliyor.

BAE ve OpenAI’ın bu konuda yalnız olmadıklarını da eklemek gerek. Oracle, NVIDIA, Cisco, Softbank, Microsoft destekli Orta Doğu merkezli yapay zekâ şirketi G42 olmak üzere birçok teknoloji devi BAE ile yapay zekâ iş birliklerine gitmiş durumda. Hedefleri de BAE’yi küresel yapay zekâ yarışında merkezi bir yer hâline getirerek desteklemek.

ChatGPT Plus’ın bedavaya sunulup sunulmayacağını şimdilik bilmiyoruz. Öyle bir şey olursa erişilebilirlik konusunda gerçekten harika bir hamle olur. Ancak resmî açıklama gelmeden doğruluğundan şüphe etmeniz ve her gördüğünüze inanmamanızda fayda var. Konu kesinlik kazandığında sizleri bilgilendireceğiz.