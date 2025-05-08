OpenAI'dan tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Şirket, yapay zekâ teknolojileri için devletlerle çalışmaya başlayacağını açıkladı. Türkiye'nin bu ülkeler arasında olup olmadığı şimdilik belirsiz.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirketin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada devletlerle iş birlikleri yapılacağı ve özel yapay zekâ modelleri geliştirileceği ifade edildi.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ABD'de yapılan yapay zekâ çalışmaları, diğer ülkelere de ilham vermiş durumda. Hâl böyle olunca çok sayıda ülkeden iş birliği teklifi aldıklarını söyleyen OpenAI, bu teklifleri reddetmeyeceklerini belirtiyor.

Peki OpenAI ile ülkeler arasında nasıl iş birlikleri olacak?

OpenAI'ın yaptığı açıklamaya göre iş birlikleri kapsamında ülkelerde veri merkezleri kurulması ve bunların yönetimi yapılacak. Ayrıca ülke vatandaşlarına özel ChatGPT'ler sunulacak ve ülke sınırları içerisinde geliştirilen yapay zekâ modellerinin güvenlik ve emniyet kontrolleri sağlanacak. Tüm bunlara ek olarak hükûmetlerin fonlar oluşturması ve buna yardım edilmesi de sağlanacak. Ayrıca OpenAI ile iş birliği yapan ülkeler, ABD liderliğindeki Stargate Projesi'nin bir parçası hâline gelmiş olacaklar.

OpenAI, hangi ülkelerin iş birliği yapmak istediğine dair herhangi bir şey söylemedi. Öte yandan; en azından şu an için Türkiye'den de bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak bu durumun kısa bir süre sonra değişeceğini düşünüyoruz. Bakalım ülkemiz, yapay zekâda atak yapmak için OpenAI'ın tecrübesinden faydalanacak mı...