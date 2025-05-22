OpenAI ve Jony Ive iş birliğiyle geliştirilen yeni cihazın ekran içermeyeceği ve çevresini algılayacak şekilde tasarlandığı açıklandı. Yeni cihazın taşınabilir, ekran içermeyen ve çevresel farkındalığa sahip bir yapıda geliştirildiği bilgisi paylaşıldı. Yeni cihaz dikkat çekmeyen sade bir tasarıma sahip olacak.

OpenAI, Apple’ın ünlü tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği ilk cihaz hakkında bazı ipuçları verdi. Görünüşe göre bu cihaz ne bir telefon olacak ne de kolumuza takabileceğimiz bir giyilebilir teknoloji ürünü. Hatta ekranı bile olmayacak. Bunun yerine çevresini tanıyabilen ve kullanıcıyla etkileşime geçebilen sade ama akıllı bir tasarıma sahip olacak.

OpenAI CEO’su Sam Altman, çalışanlara yaptığı bir açıklamada bu projenin şirketin bugüne kadar üstlendiği en büyük işlerden biri olabileceğini paylaştı. Altman’a göre geliştirilen cihaz, dikkat çekmeyen sade bir tasarıma sahip olacak.

Henüz adı yok ama hedefi büyük: 100 milyon satış

Kullanıcılar bu ürünü cebinde taşıyabilecek veya bir masa üzerinde konumlandırabilecek. Aynı zamanda ürünün ekranı olmayacak ve bir gözlük formunda da sunulmayacak. Altman ve Ive’ın bu projedeki asıl derdi ise bizleri ekran bağımlılığından biraz olsun kurtarabilmek. Yeni nesil yapay zekâ cihazıyla ilgili ise detaylar şimdilik gizli tutuluyor. Şirket, rakiplerin fikirleri kopyalamasını önlemek için şimdiden fazla bilgi paylaşmak istemiyor. Öte yandan üretim için hazırlıklar başlamış bile. Ive’ın ekibi, son dört aydır tedarikçilerle üretim süreci üzerine görüşmeler yaptıklarını paylaştı.

OpenAI, bu cihazı 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Şirket, ürünün 100 milyon satışa şimdiye kadar hiçbir yeni cihazın ulaşamadığı hızla ulaşabileceğini iddia etti. OpenAI, bu doğrultuda önemli bir adım atarak Ive’ın LoveFrom isimli girişimini 6.5 milyar dolara satın aldığını da duyurdu.

Aynı zamanda yeni cihazın kullanıcıların OpenAI teknolojileriyle etkileşim kurma biçimini kökten değiştireceğini paylaşıldı. Tabii bu yeni kategorinin tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı, ilerleyen dönemde netleşecek.