Tüm Zamanların En İkonik Oyun Karakterleri Belli Oldu: İşte 4000'den Fazla Oyuncunun Katıldığı Anketin Sonuçları

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BAFTA, çok beklenen oyun ödülleri öncesinde en ikonik karakterleri seçen bir anket yaptı. İşte dünya çapında 4 binden fazla oyuncu tarafından seçilen isimler.

Film, dizi ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden birini dağıtan Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), 11 Nisan’da düzenlenecek BAFTA Oyun Ödülleri öncesi oyuncuların ilgisini çeken bir anket yaptı. Dün sonuçları açıklanan bu anket, en ikonik oyun karakterlerini belirlemeyi amaçlıyordu.

Ankete dünya çapından 4 binden fazla oyunsever katılım gösterdi. Oyuncuların oylarıyla belirlenen listede, farklı kategoriden oyunlarda herkesin aklına kazınan karakterlerin yer aldığı görüldü.

Lara Croft, en ikonik karakter seçildi

Listenin ilk sırasında Tomb Raider serisinin ana karakteri Lara Croft yer aldı. Hem zekâsı hemsilah yetenekleri hem de okçuluğuyla bildiğimiz bir arkeolog olan Croft, ilk olarak 1996’da çıkış yapmış ve oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.

Oyuncular, ikinci sıraya ise Nintendo’nun efsane serisi Super Mario’nun baş karakteri Mario koydu. Üçte ise Hitman’den bildiğimiz soğukkanlı suikastçi Ajan 47 bulunuyor. Dörtte Sonic the Hedgehog’u, beşte ise LittleBigPlanet’tan Sackboy’u görüyoruz. Bu yıl ödülleri silip süpüren Baldur's Gate 3'ün iki isim sokmayı başardığını da ekleyelim. Tam listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
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BAFTA’nın anketine göre oyun tarihinin en ikonik karakterleri

  1. Lara Croft - Tomb Raider
  2. Mario - Super Mario
  3. Agent 47 - Hitman
  4. Sonic the Hedgehog - Sonic
  5. Sackboy - LittleBigPlanet
  6. Pac-Man - Pac-Man
  7. Link - The Legend of Zelda
  8. Master Chief - HALO
  9. Kratos - God of War
  10. Shadowheart - Baldur's Gate 3
  11. Arthur Morgan - Red Dead Redemption 2
  12. Pikachu - Pokemon
  13. Steve - Minecraft
  14. Solid Snake - Metal Gear Solid
  15. Crash Bandicot - Crash Bandicot
  16. Cloud Strife - Final Fantasy VII
  17. Astarion - Baldur's Gate 3
  18. Kazuma Kiryu - Yakuza
  19. Ellie Williams - The Last of Us
  20. Nathan Drake - Uncharted

Siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun tarihinin en ikonik karakteri kim? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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