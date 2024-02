Tüm oyunlara ve oyun karakterlerine hâkim olduğunu mu düşünüyorsun? Öyleyse bu testte seni epey zorlayacağız çünkü sana karakteri verip hangi karakter olduğunu ve hangi oyunda olduğunu soracağız!

Oyun oynamak âdeta bir tutku meselesi ancak iş oyunların lore'una ve karakterlerine hâkim olmaya gelince bu tutkuyu herkes benimseyemiyor. Sadece gerçek oyuncuların cevaplayabileceği bu sorularımızı bakalım doğru cevaplayabilecek misin?

Kendine güveniyorsan ve hazırsan testimize başlayalım!

Sadece seriyi oynayan oyuncuların bilebileceği bir karakter.

A) Sigrun/God of War

B) Nora/Valkyrie Elysium

C) Credo/Devil May Cry 4

D) Aatrox/League of Legends

CEVAP

Küçücük bedeniyle büyük acılar çekmişti...

A) Ellie/The Last of Us

B) Clementine/The Walking Dead

C) Rose/It Takes Two

D) Alice/Detroit: Become Human

CEVAP

Koca yürekli cüce abimiz, tam bir kumar âşığıydı.

A) Zoltan Chivay/The Witcher

B) Harth Stonebrew/Hearthstone

C) Varric Tethras/Dragon Age 2

D) Oghren/Dragon Age: Origins

CEVAP

Her görevde öldük bittik diye zırlayan bir karakterdi. Hatırlayanlar çıkar mı?

A) Big Smoke/Grand Theft Auto: San Andreas

B) Ken Rosenberg/Grand Theft Auto: Vice City

C) Sergio Morello/Mafia: Definitive Edition

D) Harold MacDougal/Red Dead Redemption 1

CEVAP

Bunu bilmeyen de kendine oyuncuyum demesin bir zahmet...

A) Triss Merigold/The Witcher 3

B) Yennefer of Vengerberg/The Witcher 3

C) Aya/Assassin's Creed Origins

D) Mary Linton/Red Dead Redemption 2

CEVAP

Souls-like sorusu olduğu için şıkka iki ekleme daha yaptık.

A) Dark Souls 2/Sinh, The Slumbering Dragon

B) Elden Ring/Dragonlord Placidusax

C) Elden Ring/Lichdragon Fortissax

D) Dark Souls 3/Darkeater Midir

E) Dark Souls 3/Ancient Wyvern

F) Dark Souls 2/Ancient Dragon

CEVAP

Bu karakteri görmeye başlayınca bütün hikâye yerine oturuyordu.

A) Carl Johnson/Grand Theft Auto: San Andreas

B) Jacob Taylor2/Mass Effect 2

C) Marcus Holloway/Watch Dogs 2

D) John Blake McClane/Death Stranding

CEVAP

Seveni kadar sevmeyeni de var.

A) Jonah Maiava/Tomb Raider: Definitive Edition

B) Boozer/Day's Gone

C) Zoran Lazarevic/Uncharted 2

D) Luther/Detroit: Become Human

CEVAP

Maskesini taktıktan sonra dosta güven düşmana korku veriyor.

A) Sub Zero/Mortal Kombat

B) Corvo Attano/Dishonored 2

C) Darth Revan/KOTOR

D) Krieg/Borderlands

CEVAP

Hikâyesinin devamını asla bilemeyeceğiz gibi.

A) Random bir Starfield NPC'si

B) Bob Page/Deus Ex: Mankind Divided

C) Jefferson Peralez/Cyberpunk 2077

D) Reeve Tuesti/Final Fantasy VII

CEVAP

Kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

