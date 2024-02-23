Oyun oynamak âdeta bir tutku meselesi ancak iş oyunların lore'una ve karakterlerine hâkim olmaya gelince bu tutkuyu herkes benimseyemiyor. Sadece gerçek oyuncuların cevaplayabileceği bu sorularımızı bakalım doğru cevaplayabilecek misin?
Kendine güveniyorsan ve hazırsan testimize başlayalım!
Sadece seriyi oynayan oyuncuların bilebileceği bir karakter.
A) Sigrun/God of War
B) Nora/Valkyrie Elysium
C) Credo/Devil May Cry 4
D) Aatrox/League of Legends
Küçücük bedeniyle büyük acılar çekmişti...
A) Ellie/The Last of Us
B) Clementine/The Walking Dead
C) Rose/It Takes Two
D) Alice/Detroit: Become Human
Koca yürekli cüce abimiz, tam bir kumar âşığıydı.
A) Zoltan Chivay/The Witcher
B) Harth Stonebrew/Hearthstone
C) Varric Tethras/Dragon Age 2
D) Oghren/Dragon Age: Origins
Her görevde öldük bittik diye zırlayan bir karakterdi. Hatırlayanlar çıkar mı?
A) Big Smoke/Grand Theft Auto: San Andreas
B) Ken Rosenberg/Grand Theft Auto: Vice City
C) Sergio Morello/Mafia: Definitive Edition
D) Harold MacDougal/Red Dead Redemption 1
Bunu bilmeyen de kendine oyuncuyum demesin bir zahmet...
A) Triss Merigold/The Witcher 3
B) Yennefer of Vengerberg/The Witcher 3
C) Aya/Assassin's Creed Origins
D) Mary Linton/Red Dead Redemption 2
Souls-like sorusu olduğu için şıkka iki ekleme daha yaptık.
A) Dark Souls 2/Sinh, The Slumbering Dragon
B) Elden Ring/Dragonlord Placidusax
C) Elden Ring/Lichdragon Fortissax
D) Dark Souls 3/Darkeater Midir
E) Dark Souls 3/Ancient Wyvern
F) Dark Souls 2/Ancient Dragon
Bu karakteri görmeye başlayınca bütün hikâye yerine oturuyordu.
A) Carl Johnson/Grand Theft Auto: San Andreas
B) Jacob Taylor2/Mass Effect 2
C) Marcus Holloway/Watch Dogs 2
D) John Blake McClane/Death Stranding
Seveni kadar sevmeyeni de var.
A) Jonah Maiava/Tomb Raider: Definitive Edition
B) Boozer/Day's Gone
C) Zoran Lazarevic/Uncharted 2
D) Luther/Detroit: Become Human
Maskesini taktıktan sonra dosta güven düşmana korku veriyor.
A) Sub Zero/Mortal Kombat
B) Corvo Attano/Dishonored 2
C) Darth Revan/KOTOR
D) Krieg/Borderlands
Hikâyesinin devamını asla bilemeyeceğiz gibi.
A) Random bir Starfield NPC'si
B) Bob Page/Deus Ex: Mankind Divided
C) Jefferson Peralez/Cyberpunk 2077
D) Reeve Tuesti/Final Fantasy VII
Kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
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