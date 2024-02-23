Souls Zorluğunda Test Arayanlara: Oyun Dünyasındaki Bu Karakterleri Tek Görselden Şıp Diye Tanıyabilir misin?

13 dk okuma süresi
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Tüm oyunlara ve oyun karakterlerine hâkim olduğunu mu düşünüyorsun? Öyleyse bu testte seni epey zorlayacağız çünkü sana karakteri verip hangi karakter olduğunu ve hangi oyunda olduğunu soracağız!

Oyun oynamak âdeta bir tutku meselesi ancak iş oyunların lore'una ve karakterlerine hâkim olmaya gelince bu tutkuyu herkes benimseyemiyor. Sadece gerçek oyuncuların cevaplayabileceği bu sorularımızı bakalım doğru cevaplayabilecek misin?

Kendine güveniyorsan ve hazırsan testimize başlayalım!

Sadece seriyi oynayan oyuncuların bilebileceği bir karakter.

Devil May Cry 4

A) Sigrun/God of War

B) Nora/Valkyrie Elysium

C) Credo/Devil May Cry 4

D) Aatrox/League of Legends

CEVAP

Küçücük bedeniyle büyük acılar çekmişti...

Detroit Become Human ağlayan küçük kız

A) Ellie/The Last of Us

B) Clementine/The Walking Dead

C) Rose/It Takes Two

D) Alice/Detroit: Become Human

CEVAP

Koca yürekli cüce abimiz, tam bir kumar âşığıydı.

The Witcher 3 oyun cüce adam

A) Zoltan Chivay/The Witcher

B) Harth Stonebrew/Hearthstone

C) Varric Tethras/Dragon Age 2

D) Oghren/Dragon Age: Origins

CEVAP

Her görevde öldük bittik diye zırlayan bir karakterdi. Hatırlayanlar çıkar mı?

Gta vice city

A) Big Smoke/Grand Theft Auto: San Andreas

B) Ken Rosenberg/Grand Theft Auto: Vice City

C) Sergio Morello/Mafia: Definitive Edition

D) Harold MacDougal/Red Dead Redemption 1

CEVAP

Bunu bilmeyen de kendine oyuncuyum demesin bir zahmet...

Red dead redemption 2

A) Triss Merigold/The Witcher 3

B) Yennefer of Vengerberg/The Witcher 3

C) Aya/Assassin's Creed Origins

D) Mary Linton/Red Dead Redemption 2

CEVAP

Souls-like sorusu olduğu için şıkka iki ekleme daha yaptık.

Dark souls ejderha boss

A) Dark Souls 2/Sinh, The Slumbering Dragon

B) Elden Ring/Dragonlord Placidusax

C) Elden Ring/Lichdragon Fortissax

D) Dark Souls 3/Darkeater Midir

E) Dark Souls 3/Ancient Wyvern

F) Dark Souls 2/Ancient Dragon

CEVAP

Bu karakteri görmeye başlayınca bütün hikâye yerine oturuyordu.

Death Stranding

A) Carl Johnson/Grand Theft Auto: San Andreas

B) Jacob Taylor2/Mass Effect 2

C) Marcus Holloway/Watch Dogs 2

D) John Blake McClane/Death Stranding

CEVAP

Seveni kadar sevmeyeni de var.

Tomb Raider Lara Croft

A) Jonah Maiava/Tomb Raider: Definitive Edition

B) Boozer/Day's Gone

C) Zoran Lazarevic/Uncharted 2

D) Luther/Detroit: Become Human

CEVAP

Maskesini taktıktan sonra dosta güven düşmana korku veriyor.

dishonored 2

A) Sub Zero/Mortal Kombat

B) Corvo Attano/Dishonored 2

C) Darth Revan/KOTOR

D) Krieg/Borderlands

CEVAP

Hikâyesinin devamını asla bilemeyeceğiz gibi.

Cyberpunk 2077

A) Random bir Starfield NPC'si

B) Bob Page/Deus Ex: Mankind Divided

C) Jefferson Peralez/Cyberpunk 2077

D) Reeve Tuesti/Final Fantasy VII

CEVAP

Kaçta kaç yaptığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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