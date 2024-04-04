2023 yılı aslında oyuncular için oldukça verimli geçmişti. Fakat live-service oyunların zirveden inmeye niyeti yok gibi görünüyor.

Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV ve Resident Evil 4 gibi birbirinden büyük yapımların birbiriyle yarıştığı bir yıl oldu 2023. Bu yıl içinde hem saydıklarımız gibi yeni yapımlar gördük hem de eskiden çıkmış olan oyunların yeni güncellemelerle hayata tutunmaya devam etmelerine şahit olduk.

Newzoo’nun yıllık olarak çıkardığı oyun raporuna bakınca, bu eski ve yeni oyunların hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle rekabet içinde olduklarını tekrar görüyoruz. Söz konusu rapor, aylık ortalama oyuncu sayısı üzerinden farklı platformlardaki oyunları sıralıyor. Bunun yanında oyun saatine yönelik bilgiler de var.

2023’ün en çok oynanan oyunları:

Newzoo'nun paylaştığı veri

Bilgisayar (37 bölgenin tamamında):

Fortnite

Roblox

Minecraft

Counter-Strike 2 & GO

The Sims 4

Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0

League of Legends

Valorant

Grand Theft Auto V

Rocket League

PlayStation (37 bölgenin tamamında):

Fortnite

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0

EA Sports FC 24

Roblox

Rocket League

Minecraft

Tom Clancy’s Rainbox Six: Siege

Apex Legends

Fall Guys

Xbox (37 bölgenin tamamında):

Fortnite

Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0

Grand Theft Auto V

Minecraft

Roblox

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Rocket League

Starfield

Apex Legends

FIFA 23

Switch (Birleşik Krallık & ABD):

Fortnite

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Mario Kart 8

Minecraft

Pokémon Scarlet/Violet

Fall Guys

Animal Crossing: New Horizons

Hogwarts Legacy

Super Smash Bros. Ultimate

En az 6 yıldan eski oyunlar, 2023’te geçirilen toplam oyun saatinin yüzde 61’ini oluşturuyor. Üç yaşından genç oyunlar ise bu oranın yüzde 23’üne denk geliyor. Bu rapor, oyuncuların eskiden çıkmış olan fakat hâlâ güncelleme almaya devam eden Fortnite gibi ‘live-service’ oyunlara yöneldiğini gösteriyor.

Ortalama oyun oynama süresinin de yıllar geçtikçe düştüğünü gösteren rapor hakkında sizin düşünceleriniz neler?