Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV ve Resident Evil 4 gibi birbirinden büyük yapımların birbiriyle yarıştığı bir yıl oldu 2023. Bu yıl içinde hem saydıklarımız gibi yeni yapımlar gördük hem de eskiden çıkmış olan oyunların yeni güncellemelerle hayata tutunmaya devam etmelerine şahit olduk.
Newzoo’nun yıllık olarak çıkardığı oyun raporuna bakınca, bu eski ve yeni oyunların hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle rekabet içinde olduklarını tekrar görüyoruz. Söz konusu rapor, aylık ortalama oyuncu sayısı üzerinden farklı platformlardaki oyunları sıralıyor. Bunun yanında oyun saatine yönelik bilgiler de var.
2023’ün en çok oynanan oyunları:
Bilgisayar (37 bölgenin tamamında):
- Fortnite
- Roblox
- Minecraft
- Counter-Strike 2 & GO
- The Sims 4
- Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0
- League of Legends
- Valorant
- Grand Theft Auto V
- Rocket League
PlayStation (37 bölgenin tamamında):
- Fortnite
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0
- EA Sports FC 24
- Roblox
- Rocket League
- Minecraft
- Tom Clancy’s Rainbox Six: Siege
- Apex Legends
- Fall Guys
Xbox (37 bölgenin tamamında):
- Fortnite
- Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Roblox
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Rocket League
- Starfield
- Apex Legends
- FIFA 23
Switch (Birleşik Krallık & ABD):
- Fortnite
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Bros. Wonder
- Mario Kart 8
- Minecraft
- Pokémon Scarlet/Violet
- Fall Guys
- Animal Crossing: New Horizons
- Hogwarts Legacy
- Super Smash Bros. Ultimate
En az 6 yıldan eski oyunlar, 2023’te geçirilen toplam oyun saatinin yüzde 61’ini oluşturuyor. Üç yaşından genç oyunlar ise bu oranın yüzde 23’üne denk geliyor. Bu rapor, oyuncuların eskiden çıkmış olan fakat hâlâ güncelleme almaya devam eden Fortnite gibi ‘live-service’ oyunlara yöneldiğini gösteriyor.
Ortalama oyun oynama süresinin de yıllar geçtikçe düştüğünü gösteren rapor hakkında sizin düşünceleriniz neler?