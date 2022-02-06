Bağırsaktaki Bakteriler Depresyona Sebep OIabilir

Finlandiya'da birçok insanı ilgilendiren araştırmada, bazı depresyonlara bağırsak florasındaki bakterilerin neden olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz aylarda bir tıp dergisinde paylaşılan verilere göre küresel çapta anksiyete ve depresyon bozuklukları artmaya devam ediyor. Türkiye ise bu vaka artışında Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Tıp dergisi The Lancet'te yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında depresyon ve anksiyete vakaları arttı.

Ayrıca yine geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmaya göre depresyon hastalarının dünyayı daha farklı gördükleri ortaya çıktı. Örneğin depresyon hastalarının günlük hayatta kotrastı azaltma eğilimi gösterdikleri tespit edildi. Bugün ise depresyonun farklı sebeplerden oluşabileceği anlaşıldı.

Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği depresyona sebep oluyor

Vücudumuzda bulunan milyonlarca bakteriler sağlığımızda olumlu ya da olumsuz etkilere yol açabilir. Fakat hangi bakterinin vücutta ne gibi bir duruma sebep olduğunu bilmek oldukça güç. Finlandiya'da yapılan araştırmada bazı depresyon vakalarının etkeni olarak mikroplar tespit edildi. San Diego'daki California Üniversitesi'nde mikrobiyal ekolojist olan Jack Gilbert genetik ve beslenmenin vücut mikrobiyolojisi ile ilişkisine dair yaptığı araştırmada, “bu ilişkinin büyük klinik öneme sahip olabileceğinin gerçekten sağlam bir kanıtı” olduğunu belirtti.

Aslında Guillaume Méric, direkt olarak depresyona neden olan mikropları tespit etmek için yola çıkmamıştı. Fin halkındaki kronik hastalıkların altında yatan nedenleri bulmaya yönelik çalışmasında 6000 kişinin genetik yapısı ve bağırsak mikroplarını belirledi. Bunun yanında katılımcıların beslenmelerini, yaşam tarzlarını ve sağlık durumlarını da göz önüne aldı. Araştırması sonucu insan genetik yapısının bağırsak florasında hangi bakterilerin bulunduğunu güçlü bir şekilde etkilediğini gördü.

Méric'in ekibi genomların belirli mikropların miktarını önemli ölçüde etkileyebileceğini görmüştü ve bu mikropların hangilerinin yaygın olan 46 hastalıkla bağlantısını araştırdı. Sıra deprosyana geldiğinde ise, hastanede yatan hastalarda enfeksiyonlara neden olan iki bakteriden Morganella ve Kiebdiella'nın bir rol oynadığını söyledi.

Bunlardan Morganella'nın, sonradan depresyon geliştiren 181 kişi üzerinde yapılan mikrobiyal incelemede önemli ölçüde fazla olduğu görüldü. Sonuç olarak Méric ve meslektaşları, artan bakteri seviyeleri ile depresyona sebep olduğunu kanıtlamış oldu. Eğer sizde depresyondaysanız nedeni bağırsak floranızdaki Morganella olabilir.