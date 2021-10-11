Depresyon ve Anksiyete'nin En Çok Arttığı Ülke Türkiye Oldu

Bir tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre küresel çapta depresyon ve anksiyete bozuklukları sayısı artıyor. Türkiye'deki vaka artışı ise Avrupa'nın zirvesine yükseldi.

Pandemi sürecinde pek çok kişi depresyon ve anksiyete sorunları yaşamaya başladı. Özellikle sokağa çıkma yasaklarıyla başlayan süreçte pek çok kişi huzursuz hissetmeye başladı. Yapılan çalışmalar da bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tıp dergisi The Lancet'te yer alan araştırmaya göre, 2020 yılında küresel çapta depresif ve anksiyete bozuklukları büyük artış gösterdi. Depresyon rahatsızlığı yüzde 28, anksiyete bozuklukları yüzde 26 oranında artış gösterdi. Bu rakam Türkiye için daha da yüksek oldu.

Türkiye Avrupa'da en çok vaka artışı olan ülke

Türkiye, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde depresif bozukluklar yüzde 38,7 oranında arttı. Anksiyete bozukluklarında ise artış yüzde 28'in üzerinde oldu. 9 Ekim'de yayımlanan bu çalışma, aynı zamanda pandemi döneminde majör depresif bozukluklar ve anksiyete sorunları konusunda yapılan ilk çalışma oldu.

204 ülkede yaş ve cinsiyet gruplarının pandemiden ne kadar olumsuz etkilendiğini inceleyen araştırma, hangi ülkelerde insanların hangi sorunlarla daha fazla karşılaştığına da değindi. Türkiye için durum hiç de iç açıcı değil.

Türkiye'nin dışında İran, Arjantin, Meksika, Peru, Şili, Güney Afrika, Mısır ve Pakistan da vakaların en çok görüldüğü ülkeler oldu. Avrupa özelinde baktığımız zaman ise depresif bozuklukların ve anksiyetenin en çok arttığı ülke Türkiye oldu.

Kadınlar ve gençler daha çok etkilendi

Araştırmanın baş yazarları arasında yer alan Avustralya Queensland Akıl Sağlığı Araştırmaları Merkezi uzmanlarından Damien Santomauro, "Bu durum sağlık sistemini acilen güçlendirmeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise pandemide kadınların daha fazla psikolojik sorunlarla karşılaştığı yönünde oldu. Gençler de benzer bir şekilde pandemide psikolojik sorunlarla en çok karşılaşan gruplar arasında yer aldı.

Araştırmacılardan Alize Ferrari, "Maalesef çok sayıda nedenden dolayı pandeminin yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlar kadınları daha fazla etkiliyor. Okulların kapatılması, gençlerin öğrenme ve kendi denkleri ile iletişim ve etkileşim potansiyellerinin kısıtlanması ve bunun işsizlik riski ile kombinasyonu gençlerin akıl sağlığında daha fazla baskı yarattı" dedi.