Bakandan Dikkat Çeken Kademeli Elektrik Tarifesi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygulamaya konmasının ardından büyük tepki toplayan kademeli elektrik tarifesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz üzere son dönemlerde ülkemizdeki en büyük gündem maddelerinden biri de yeni uygulamaya konan 'kademeli elektrik tarifesi' modeli ve tüketicinin karşılaştığı yüksek faturalar. Bu yeni uygulamada temelde iki farklı tarife var. Kullanıcılara 150 kWh sınırı getirilmiş durumda ve bu tüketim miktarının altındaki ve üstündeki aboneler için farklı tarifeler uygulanıyor.

Ancak bu değişiklik sonrası gelen ilk elektrik faturalarının ardından esnaftan standart tüketiciye herkes karşılaştığı faturalara büyük tepki gösterdi. Tepkilerin temelinde ise 150 kWh sınrıının standart bir çekirdek aile için bile çok düşük olduğu ifadeleri yer alıyordu. Tartışmalar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den konuya ilişkin ses getirecek bir açıklama geldi.

''Gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz''

Dönmez'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken en önemli detay, söz konusu sınır ile ilgili oldu. Dönmez bu konuda "Gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz.150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" şeklinde konuştu.

Açıklamanın tamamı ise şu şekildeydi: Bu yıl içinde, belki 6 ay sonunda da olabilir, verileri alacağız. 150 kilovatsaat altında kalan tüketim ne kadar, kaç hane altında ya da üstünde bu verileri alıp değerlendireceğiz. Gerçekten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz.150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok'

Doğal gaz konusunda da açıklama geldi

Ülkemizde şu an aynı zamanda bir doğal gaz krizi de mevcut. İran'dan gelen doğal gazın bir süre için kesilmesi sonrası pek çok sektörde üretime de ara verilmiş ya da ksııtlamalara gidilmişti. Dönmez, açıklamasında bu konuya da değindi.

Dönmez'in doğal gaz kesintisi ile ilgili iddialara yönelik açıklamaları ise "21 Ocak itibarıyla akışı sıfırladılar. 3 gündür böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Önceliğimiz konutlar, iş yerleri özellikle ofis mekanları, bunların yoğun kış şartlarında gazsız kalmasını arzu etmeyiz. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle bu 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatabiliriz bunun planlamasını yaptık. Sanayimiz üretim kapasitesi açısından iyi bir seviyeye gelmişti. Bizim de kontrol edemediğimiz durumlar olunca yansıtmak zorunda kalıyoruz" şeklinde oldu.