Geçim zorluğunun her an giderek arttığı ülkemizde akaryakıt fiyatları, market fiyatları derken faturalarda da beklenen büyük artış gerçekleşti. Elektrik faturalarında yaşanan zam, sosyal medyada tepki topladı.

Ülkemiz son aylarda ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Aylardır dolar kuru, akaryakıt zamları, enflasyon, market zamları gibi gündemlerin pençesinde olan toplum, bir yandan da yüksek faturalarla boğuşuyor. Yeni yıla girmemizle birlikte aldığımız ilk haberler de ne yazık ki doğal gaz ve elektriğe gelecek zamlar olmuştu.

Bu zamların oranları ise oldukça can sıkıcıydı; elektriğe %130'a kadar, doğal gaz'a ise %25 zam yapılacağı açıklanmıştı. Elektrik zamlarıyla birlikte aynı zamanda 'tarifeli' sisteme geçilmiş; 150 kWh sınırı getirilmiş, bu tüketim miktarının altındaki ve üstündeki aboneler için farklı tarifeler uygulanacağı belirtilmişti. Tarifeli sistemin ilk faturaları, gelen zammın boyutlarını da gözler önüne serdi.

Faturalara bir ay farkla yüzlerce liralık zam:

Yeni tarifeli sistem ve zam faturaları öyle ciddi boyutta etkiledi ki, bir önceki aya kıyasla yüzlerce lira fazla fatura gelen vatandaş, soluğu tahmin edeceğniz üzere Twitter'da aldı. Pek çok Twitter kullanıcısı, gelen elektrik faturalarını paylaşarak tepkisini gösterdi.

Kullanıcılar faturalarını da tepkilerini de Twitter'a taşıdı: