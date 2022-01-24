Enerji sektörü ile ilgili danışmanlık ve mühendislik hizmetleri veren GazDay Enerji'nin Genel Müdürü Mehmet Doğan, OSB'lerdeki doğal gaz kesintisi ile ilgili konuştu. Dikkat çeken bir iddiayı gündeme getiren Doğan, yazın depolardaki doğal gazın kullanılması nedeniyle stok kalmadığını, kesintinin de bu yüzden meydana geldiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, İran'ın 10 günlüğüne Türkye'ye gaz akışını kestiğinden ve BOTAŞ'ın yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. Yapılan açıklamalara göre organize sanayi bölgelerinde iş yapan bazı kuruluşlara gaz kısıtlaması uygulanacaktı. Bu kısıtlama, bugün itibarıyla da başlamış durumda.

İran, gaz kesintisinin teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Bu açıklama ne kadar doğru tam olarak bilinmiyor ancak gelen yeni iddialar, OSB'lerde kısıtlamaya gidilmeden de bu krizin çözülebileceğini ancak geçmişte yapılan bazı hamlelerin buna olanak sağlamadığını ortaya koyuyor. Bu iddiaların sahibi, GazDay Enerji Genel Müdürü Mehmet Doğan. Gelin hep birlikte, bu dikkat çeken iddialara hep birlikte bakalım.

"Yüksek fiyattan gaz almamak için stoklar tüketildi"

Enerji sektöründe danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sunan GazDay Enerji'nin Genel Müdürü Mehmet Doğan, Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir kriz yaşandığını belirtti. Doğan'a göre yaşananların esas nedeni ise İran'ın doğal gazı kesmesi değil. Yetkililerin arz dengesini sağlayamadıkları için böyle bir şey yaşandığı ifade ediliyor. "Türkiye’nin günlük doğalgaz kullanımının 300 milyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Peki bu 300 milyon metreküp neye göre belirleniyor? Bu işleri ortalama sıcaklıklara göre alır yaparsanız hata olur. ‘Geçen yıl ocakta 6 milyar metreküp tükettik bu bize yeter’ diye düşünürseniz hata yaparsınız. Bütün kaynaklardan akış sağlanırken, talep tahminini doğru yapmak gerekir. Kaynak kesildiğinde ne yapılması gerektiğini önceden hesaplamak gerekir." diyen Doğan, yapılan hatalar sonucunda kesintiye gidilmek zorunda kalındığını ifade ediyor.

Mehmet Doğan'ın açıklamasına göre yetkililer, yaz mevsiminde fiyatı artan doğal gazı satın almamak için depolardaki stoklardan faydalandılar. Bu sayede de yaz mevsiminde doğal gaza zam gelmemiş oldu. Ancak bu durum, şimdi daha büyük bir soruna yol açmış durumda. Doğan'ın açıklaması şöyle: "Zaten gaz yetmeyecek şekilde yeni yıla girdik. Depolardaki gazlar yazın bitti. Gaz fiyatları yaz aylarında çok arttığı için yüksek fiyattan gaz almamak adına depolardaki gazlar tüketildi, yani bir anlamda zam yapılmamak için stoklar kullanıldı."