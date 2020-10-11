Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, EuroHPC’ye üye olduğumuzu açıkladı. Böylece önümüzdeki yılın sonundan itibaren dünyanın en hızlı 5 süper bilgisayarından birine erişebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK konferansına katıldı. Konferansta ABD’de birlikte çalıştığı hocasıyla da bir görüşme gerçekleştiren Bakan önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank “Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişiminin (EuroHPC) üyesi olduk, dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine ulaşmak için Barselona'daki merkezle ortaklık kurduk. Araştırmacılarımız, önümüzdeki yılın sonunda bu süper bilgisayara erişebilecekler" dedi.

Bakan Varank video konferansla katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK ULAKBİM ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin düzenlediği, Prof. Dr. Geoffrey Fox’un ana konuşmacı olduğu 6. Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı’na video konferans yoluyla katıldı.

Yüksek başarımlı hesaplamanın, hızla büyüyen veri üretimi nedeniyle kritik ve heyecan verici bir teknoloji olduğunu belirten Varank, bu tür teknolojilerde geleceği şekillendirmek için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Varank ile birlikte çalışan profesör baş konuşmacı oldu

Varank, ABD’de birlikte çalıştığı Geoffrey Fox da dahil olmak üzere 200’den fazla araştırmacının bir araya geldiğini söyledi. Fox’un alanında seçkin bir profesör olduğunu söyleyen Bakan, "Dr. Fox şu anda biyoloji, patoloji, sensör bulutları, görüntü işleme, derin öğrenme, ağ bilimi ve parçacık fiziği konularında altyapıdan analitiğe uygulamalı bilgisayar bilimleri alanında çalışıyor. Yıllar boyunca, aralarında Türklerin de bulunduğu birçok doktora öğrencisine danışmanlık yaptı. Kendisi, yüksek lisans eğitimim sırasında benim de hocamdı. Ayrıca daha sonra Indiana Üniversitesi Yaygın Teknolojiler Laboratuvarı’nda (Pervasive Technology Labs) birlikte çalıştık" dedi.

Varank, Fox’u vizyoner ve ilham verici yaklaşımıyla hatırladığını belirterek etkinliğe katılımı için de kendisine teşekkür etti.

TRUBA süper bilgisayar araştırmacıların hizmetinde

Süper bilgisayarların roket, araba, yüksek çözünürlüklü görüntü tasarımı, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi birçok alanda kullanıldığının altını çizen Varank, "Bu teknoloji, bir yandan yeni bilimsel keşifleri güçlü bir şekilde desteklerken diğer yandan da hayatımızda her zamankinden daha etkili bir hale geliyor. Türkiye bu nedenle süper bilgisayarların yaygın kullanımına büyük önem veriyor" dedi.

TRUBA’nın da bu yüksek performanslı ve dağıtımlı hesaplama merkezinin tüm araştırmacılara hizmet verdiğini ifade etti. TRUBA’nın işlemci gücü, kullanıcı sayısı ve bilimsel çıktılarının düzenli olarak arttığını açıklayan Bakan, 10 yılda kullanıcı sayısının 454’ten 3 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Covid-19 araştırmalarında TRUBA etkisi

Varank, bu altyapı sayesinde araştırmacıların ve sektör oyuncularının karmaşık sistemlere kolayca erişebildiğini açıklayarak "Covid-19 salgını sırasında TRUBA, aşı ve ilaç geliştirme araştırmalarını destekledi. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi araştırmacıları, TRUBA'yı kullanarak Covid-19 virüs yapısını sıraladı. Ayrıca TÜBİTAK SAGE'nin de çoğu analitik çalışması TRUBA'da yapılıyor" dedi.

TRUBA’yı bir üst seviyeye taşımak istediklerini belirten Bakan, ODTÜ’de yeni nesil veri merkezini inşa ettiklerini de sözlerine ekledi. Yeni merkezin açık veri üzerinden pek çok hizmeti sağlayacağını söyleyen Varank, yeni merkezin Avrupa Açık Bilim Bulutu'nun da (European Open Science Cloud) resmi üyesi olacağını ifade etti. Pilot çalışma olarak da kutup araştırma verilerini açık hale getireceklerini açıkladı. Böylece iklim biliminde daha sağlam ve güncel tahminlerle yeni modeller kurulabileceğini belirtti.

TÜBİTAK aracılığıyla araştırma fonu fırsatları sağladıklarını belirten Varank, "Sağlık, enerji, havacılık, uzay, otomotiv ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunların süper hesaplamayla çözülmesine odaklanan araştırmalara öncelik veriyoruz" dedi.

EuroHPC üyesi olduk

Yakın zamanda EuroHPC üyesi olduklarını açıklayan Bakan, "Dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine erişim sağlamak için Barselona'daki merkezle ortaklık kurduk. Araştırmacılarımız önümüzdeki yılın sonunda, dünyadaki bu en hızlı 5 süper bilgisayardan birine erişebilecekler. Bu yeni sistem sayesinde, araştırma sonuçları çok daha hızlı alınacak, tasarım ve yazılımlar en hızlı teknolojilerden birinde test edilebilecek" dedi.

Kullanıcıların eğitimini gerçekleştirmek, sektörün süper bilgisayarlara olan erişimini kolaylaştırmak için TÜBİTAK ULAKBİM, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi ile mükemmeliyet merkezi inşa edileceğini açıklayan Bakan Varank, süper hesaplama konusunda bütünsel bir görüşe sahip olduklarını ifade etti.

Gelecek stratejilerine de değinen Varank, altyapı yatırımlarının artırılması, araştırma ödeneklerinin iyileştirilmesi ve beşeri sermayenin eğitiminin planlandığını söyledi. Bakan, "Öncü teknolojilere liderlik ederek küresel rekabet gücü haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.