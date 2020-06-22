Japonya’nın Süper Bilgisayarı Fugaku, Dünyanın En Hızlısı

Japonya'da hükûmet desteğiyle geliştirilen Fugaku, yılda iki kez yayınlanan Top500 listesinde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olmayı başardı. 6 yıldır geliştirilmesine devam edilen Fugaku, saniyede 415 terafloptan fazla işlem yapabiliyor.

Japonya’da devlet destekli Riken Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Fugaku adlı süper bilgisayar, geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan sıralamada birinci oldu. Hükûmet desteğiyle geliştirilen ve koronavirüsle mücadele kullanılan Fugaku’nun birinci olduğu Top500 listesi; Almanya ve ABD’den uzmanlar tarafından süper bilgisayarların değerlendirilmesi sonucu oluşturuluyor.

Riken ve Fujitsu firması tarafından ortaklaşa geliştirilen süper bilgisayar, yaklaşık 415,53 petaflop işlem gücüne sahip. Bu da Fugaku’nun, US Summit’in geliştirdiği ve listenin ikinci sırasında yer alan süper bilgisayardan tam 2,8 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bilgisayarın geliştiricisi Riken’e göre Fugaku, dört kategoride de zirvede yer alan ilk süper bilgisayar olma unvanını taşıyor.

Fugaku, COVID-19 gibi toplumsal sorunlara yardımcı oluyor:

Riken’in Kobe’deki tesislerinde Fujitsu Ltd. ile ortaklaşa geliştirilen Japon süper bilgisayarı, bilimsel araştırmalarda kullanılmasının yanı sıra endüstriyel ve askeri teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan güçlü simülasyonlarda da temel rolde.

Koronavirüsle mücadelede de kullanılan süper bilgisayar, COVID-19 gibi toplumsal sorunları aşmada kritik önemde. Bu noktada Riken bünyesindeki araştırmacılardan Satoshi Matsuoka, yaptığı bir açıklamada Fugaku’nun koronavirüsle mücadele gibi toplumsal sorunların çözülmesine yardımcı olacağını söylemişti.

Aynı zamanda süper bilgisayarın adı da olan Fugaku kelimesi, Japonca’da 3.766 metre yüksekliğiyle Japonya’daki en yüksek dağ olan ‘Fuji Dağı’ anlamına geliyor. 6 yıldır geliştirilen süper bilgisayarın, Nisan 2021’den itibaren tam zamanlı olarak çalıştırılmaya başlanması planlanıyor.

Kasım 2019’da yayınlanan son sıralamada en üst sırada yer alan Summit sistemi, saniyede 148,6 petaflop işlem yapabiliyordu. Bu bilgisayardan tam 2,8 kat daha hızlı olan Fugaku ise saniyede 415 katrilyondan fazla işlem yapabiliyor. Listenin geri kalanında ABD tarafından geliştirilen bir başka süper bilgisayar üçüncü sırada, Çin’de geliştirilen iki süper bilgisayarsa dördüncü ve beşinci sıralarda yer alıyor.