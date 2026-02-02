Bakanlıktan Ailelere Net Uyarı: 6 Yaşına Kadar Çocuklar Günde En Fazla 1 Saat Ekrana Maruz Kalmalı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada yaşayabilecekleri risklere dair önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı ebeveynleri uyardı. Bakanlık tarafından hazırlanan “Çocuklar Güvende” internet sitesi ve mobil uygulamasında, özellikle küçük yaş grupları için ekran süresinin sınırlandırılmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Bakanlığın uyarısına göre 6 yaşındaki çocuklar için günlük ekran süresi en fazla 1 saat olması gerekiyor.

Bakanlık, dijital çağda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla ebeveynleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Çocuklar Güvende” platformunda çevrim içi tehditler, dijital oyunlardaki riskler, sağlıklı ekran süresi, dijital ebeveynlik ve çocuklar için güvenli içerik seçimi gibi birçok başlıkta yol gösterici bilgiler yer alıyor.

3 yaş altına net yasak

Uzman görüşlerine de yer verilen platformda, 0-3 yaş aralığının beyin ve sosyal gelişim açısından kritik bir dönem olduğuna dikkat çekilerek, bu yaş grubundaki çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması öneriliyor.

Bakanlığın önerilerine göre ekran süresi yaşa göre kademeli olarak artırılmalı:

3 yaş : En fazla 30 dakika

: En fazla 30 dakika 4 yaş : En fazla 40 dakika

: En fazla 40 dakika 5 yaş : En fazla 50 dakika

: En fazla 50 dakika 6 yaş: En fazla 60 dakika

Bu süreye televizyon, tablet, telefon, video izleme ve dijital oyunların tamamı dâhil ediliyor. Sürelerin çocuğun gelişim düzeyi, aile yapısı, uyku düzeni, fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimle dengelenmesi gerektiği özellikle vurgulanmış durumda.

Bakanlığın tavsiyeleri

Platformda ayrıca ekran kullanımına dair önemli uyarılar da yer alıyor:

Yemek sırasında ve uyku öncesinde ekran kullanılmamalı

Çocuk odasında dijital cihaz bulundurulmamalı

Ebeveynler kurallara uyarak çocuklara örnek olmalı

Süre bitmeden önce çocuklara hatırlatma yapılmalı

Ekran süresi sona erdiğinde çocuğun duygularına empati gösterilmeli ve alternatif aktiviteler önerilmeli

Bakanlık, ebeveyn rehberliğiyle sağlıklı ekran alışkanlıklarının kazandırılabileceğini, böylece çocukların dijital dünyanın faydalarından yararlanırken risklerden korunabileceğini belirtiyor.