Evrende gözle göremediğimiz, ama her yerde olan bakterilerle aslında büyük bir dünyayı paylaşıyoruz. Sayıları o kadar fazla ki eğer hepsini üst üste yığarsak sonuç akıllara durgunluk verecek bir mesafeye ulaşıyoruz.

Peki, dünyadaki tüm bakterileri üst üste dizseydik, bu zincir ne kadar uzağa giderdi? Sadece birkaç kilometre mi? Yoksa ışık yıllarını aşan devasa bir mesafe mi?

Hazırsanız, gözle görünmeyen bu mikroskobik varlıkların evrende nasıl bir etki yaratabileceğine dair heyecan verici bir keşfe çıkalım!

Dünyadaki bakteri sayısı ne kadar?

Bakteriler, dünyadaki yaşamın en eski ve en yaygın formlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada trilyonlarca hatta katrilyonlarca bakteri yaşıyor.

Araştırmalar, sadece bir gram toprağın içinde bile 40 milyon bakterinin bulunabileceğini gösteriyor. Peki, ya tüm gezegendeki toplam bakteri sayısı?

Tüm dünyadaki bakterilerin toplam sayısının ise 5 nonilyon (5×1030) olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı o kadar büyük ki zihnimizde canlandırmak neredeyse imkânsız!

Tüm bakteriler üst üste dizilirse ne kadar uzar?

Şimdi bu bakterileri üst üste dizdiğimizi hayal edelim. Ortalama bir bakterinin boyutu 1 mikrometre (0,001 mm) civarında. Yani insan saçından yaklaşık 75 kat daha ince.

Eğer dünyadaki tüm bakterileri bir ip gibi üst üste yığarsak, tahmin edilen uzunluk tam 10 milyar ışık yılı olurdu!

Diğer bir deyişle, tüm bakterilerle oluşturduğumuz zincir, evrenin en uzak noktalarına bile ulaşmanın ötesine geçerdi.

Bu nasıl bir mesafeye denk geliyor?

10 milyar ışık yılı kulağa ne kadar da büyük geliyor, değil mi? Işık yılı, bir yıl boyunca ışığın katettiği mesafeyi temsil eder. Bu da saniyede 300,000 kilometre hızla hareket eden ışığın bir yıl boyunca aldığı mesafe demektir. Peki ya bakteriler?

Eğer dünyadaki tüm bakteriler uzayda bir yol oluşturabilseydi, Samanyolu galaksisi etrafında da dolansaydı 20 binden fazla kez çevrelerdi ve görebileceğimiz şekilde 2 cm’lik bir şerit de oluştururdu.

Sadece sayısal olarak değil, biyolojik olarak da olağanüstüler.

Çoğu zaman zararlı olarak düşünülse de aslında yaşamın sürdürülmesinde büyük bir rol oynuyorlar. Toprağı zenginleştiriyor, sindirimimize yardımcı oluyorlar ve hatta bazıları uzayda bile yaşayabiliyor!

Gözle göremesek de her nefes aldığımızda ve her adım attığımızda bu görünmeyen canlılarla yaşıyoruz.

Gözle göremesek de bakteriler bizden çok daha fazlasına hükmediyor!

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