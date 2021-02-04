Dünyanın en enteresan hayvanlarından biri olan bal porsuğu hakkında bilinen gerçekler son derece şaşırtıcı. Ufak tefek bu canlıları tanıdıkça daha ilginç bir hale geliyorlar. Bal porsuğu ne yer, Türkiye’de var mı, adını nereden alıyor gibi merak edilen tüm soruları yanıtladık ve bu canlılar ile ilgili ilginç bilgileri anlattık.

Bilmeyenler için ilk görüşte herhangi bir anlam ifade etmeyen, ufak tefek bir canlıdır bal porsuğu. Ancak bu canlılar hakkında bilinen gerçekler bilimi bile şaşırtıyor. Doğal ortamında gözlemlendikçe elde edilen bilgiler ışığında bal porsuğunun, Guinness Rekorlar Kitabı’nda kendine bir yer bulacak kadar enteresan bir hayvan olduğu ortaya çıktı. Üstelik kendine bulduğu bu yer, hiç de küçümsenecek gibi değil.

Bal porsuğu olarak isimlendirilen bu canlının böylesine güçlü ve ilginç bir hale gelmesinin nedeninin, evrimsel süreçte yaşadığı hayatta kalma mücadelesi olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak yaşadığı sert coğrafyada kendinden oldukça büyük hayvanlar arasında bir şekilde hayatta kalması gerekiyordu. Meraklıları için bal porsuğu hakkında duyunca oldukça şaşıracağınız en ilginç 11 bilgiyi anlattık.

Bal porsuğu hakkında 11 ilginç bilgi:

Bal porsuğu adını tatlı sevgisinden alıyor,

Koku bombası en büyük silahlarından birii

Tam bir kazı makinesi,

Başka yuvaları istila ediyor,

Dünyanın en korkusuz hayvanı olarak bilinirler,

Her şeyi ama her şeyi yiyebilirler,

Olağanüstü bir cilde ve dişlere sahip,

Çiftleşme dışında tamamen yalnız yaşarlar,

Hayatlarının ilk zamanlarını kör olarak geçiriyorlar,

Kürek, tırmık, taş veya çamuru alet olarak kullanabiliyorlar,

Bal porsuğu, adını tatlı sevgisinden alıyor:

Sansargiller ailesinden olan bal porsuğunun Latince adı mellivora capensis. Pelerinli bal yiyicisi gibi bir anlama gelen bu ismi almasının ilk nedeni sırtındaki beyaz rengin bir pelerine benzetilmesi. İkinci neden ise bu canlının tatlı şeyleri gerçekten çok seviyor olması.

Bal kuşu adı verilen bir kuş türüyle ortak çalışarak bal kovanlarını çaldıkları ve bal porsuğu kovan içindeki arıları, larvaları ve balları yedikten sonra geri kalanı bal kuşunun yediği şeklinde bir rivayet var. Ancak böyle bir durum şu an için henüz gözlemlenmiş değil. Yine de bal porsuğunun tatlı sevgisi, adını belirleyecek kadar bilinen bir gerçektir.

Koku bombası en büyük silahlarından biri:

Kokarcaların olası bir tehlike durumunda pis bir koku sızdırarak düşmanlarını etkisiz hale getirerek kaçtıkları biliniyor. Bal porsuğunun kokarcanın saldığı pis kokudan çok daha güçlü bir koku bombası saldığı ise pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçektir.

Bal porsuğu koku yaymıyor, bir anda oldukça güçlü ve etkili bir koku bombası bırakıyor. Anüsünden çıkan bu koku o kadar etkili ki salındığı yerde uzun süre etkisini koruyor. Bu sırada bal porsuğu kolayca kaçabiliyor ya da koku ile sersemlemiş avını mideye indirme fırsatı yakalıyor.

Tam bir kazı makinesi:

Bal porsuğunun uzun ve güçlü pençeleri vardır. Genel olarak yaşadığı yerler olan Afrika, Güneybatı Asya ve Hindistan bölgesinde toprağı, ağaç gövdelerini, termit yuvalarını hatta beton zemini bile kazarak, dakikalar içinde kendine bir alan açtığı biliniyor.

Kazı yapmak bal porsuğu için hem bir eğlence hem de hayatta kalma mücadelesi. Herhangi bir tehlike durumunda kazarak kendini toprağın altına ya da bir ağacın içine gizliyor. Aynı şekilde kazdığı zaman ortaya çıkan küçük böcekler de en büyük besinlerinden bir tanesi olarak görülüyor.

Başka yuvaları istila ediyor:

Madem o kadar iyi kazıyor, kendi yuvasını da kendi yapıyordur diye düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Bal porsuğu, başka canlıların yuvalarını istila ederek buraları otel gibi kullanıyor. Domuzların, tilkilerin ve firavun farelerinin yuvalarını sık sık istila ederek buralarda uyuduğu ve oldukça da rahat ettiği biliniyor.

''Dünyanın En Korkusuz Hayvanı''

En ağır hali 15 kilo, en uzun hali ise 75 cm olan bal porsuğu, her şeye rağmen o kadar gözüpek bir canlı ki Guinness Rekorlar Kitabı'nda "World's Most Fearless Creature" yani ''Dünyanın En Korkusuz Hayvanı'' olarak kabul edilmiş durumda. Bal porsuğunun sırtlan, aslan, leopar ve piton gibi yırtıcılara bile saldırdığı görülmüştür.

Her şeyi ama her şeyi yiyebilirler

Bal porsuğu bir omnivor yani hepçildir. Bunun anlamı et ya da ot gözetmeden bulduğu tüm besinleri tüketmesidir ama tüm besinler derken gerçekten “her şeyi” kastediyoruz. Memeli canlılar, kuşlar, sürüngenler, larvalar, böcekler, meyveler, bitkiler, kökler, yumurtalar, leşler ve dahası zehirli yılanlar. Evet, bal porsuğu yılan zehrine karşı dayanıklıdır.

Olağanüstü bir cilde ve dişlere sahip:

Bal porsuğu tam 6 milimetre, yani dünyadaki pek çok hayvandan daha kalın bir deriye sahip. Üstelik bu deri lastik gibi bir şey olduğu için bal porsuğu derisi içinde hareket edebilir. Örneğin bir yırtıcının çeneleri arasına girdi ve çaresiz durumda. Hemen derisi içinde kendini döndürerek yırtıcıya saldıracağı bir pozisyona geçiyor.

Yırtıcının çenesinde saldırı pozisyonu aldığı zaman devreye güçlü pençeleri ve olağanüstü dişleri giriyor. Bal porsuğunun dişleri o kadar güçlüdür ki bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırabileceği biliniyor.

Yalnız kovboy bal porsuğu:

Bal porsuğu yalnız gezer, yalnız uyur, yalnız avlanır, yalnız yer ve genel olarak yalnız ölür. Yani tam bir yalnız kovboydur. En fazla çiftleşmek için bazen bir karşı cins ile bir araya gelir ama çiftleşme bitince ayrılırlar. Baba bal porsuğu yavrularını umursamaz, bir aile yapıları yoktur.

Hayatlarının ilk zamanlarını kör olarak geçiriyorlar:

Dişi bal porsuğu çiftleşip dağıldıktan sonra yaşadığı 6 ile 8 hafta arasında değişen gebelik süresi sonunda doğan yavrusuna 12 ile 22 ay arasında değişen bir süre boyunca bakar. Bal porsuğu genel olarak tek bir yavru dünyaya getirir.

Yılın herhangi bir zamanı doğum yapabilen anne bal porsuğunun yavrusuna bu kadar uzun süre bakmasının nedeni, bal porsuğu yavrularının tamamen kör olarak doğmaları ve bir süre bu şekilde hayatlarına devam etmeleridir.

Alet kullanabiliyor:

Daha ne yapacak diye sorduğumuz her an yeni bir yeteneği ile karşımıza çıkan bal porsuğu alet de kullanabiliyor. Güney Afrika’da bulunan Moholoholo Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan bir grup bal porsuğunun kaçmak için kürek, tırmık, taş ve çamur kullandığı açıkça görüldü.

Yine de korkmanız gereken bir hayvan değil:

Derisi kalın, pençeleri uzun, dişleri güçlü ama yine de düşündüğümüz kadar saldırgan hayvanlar değiller. Özellikle insanlardan hemen kaçıyorlar. Yalnızca herhangi bir tehlike hissetikleri zaman saldırıyorlar. Ülkemizde yaşamıyor olsalar da bir seyahat sırasında bir bal porsuğu ile karşılaşırsanız, çok yaklaşmadan güvenle yanından geçip gidebilirsiniz.

Dünyanın en korkusuz hayvanı unvanını alacak kadar cesur, boyundan büyük yüreği ve zekası olan bal porsuğu hakkında dikkat çeken 11 ilginç bilgiyi anlattık. Bal porsuğu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ya Türkiye’de de bal porsuğu olsaydı?