Balon Balıkları İçin Öneri: Ekonomiye Kazandırılsınlar

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçerek burayı yeni yuvaları yapan balon balıkları, bölgedeki popülasyonu kötü etkileyince balıklara karşı yeni bir öneri ortaya atıldı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balıkların ekonomiye kazandırılmasını önerdi.

Akdeniz, son zamanlarda bölgedeki balıkları yiyerek popülasyona zarar veren balon balıklarıyla gündeme taşınıyor. Bu balık türü, yalnızca bölgedeki balık popülasyonuna değil, ağları koparma yoluyla balıkçılara da zarar veriyor. Kızıldeniz'den gelerek yeni yuvalarını Akdeniz yapan balon balıkları için bugün dikkat çekici bir öneri verildi.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının ekonomiye kazandırılması gerektirildiğini ifade etti. Balığa otopsi yapan ve balığın iç organları ile derisini detaylı bir şekilde inceleyen Gökoğlu, balığın derisini tuzlayarak kurumaya bıraktı ve derinin sağlam bir yapıya büründüğünü tespit etti.

Balon balığının derisi ekonomiye kazandırılsın önerisi:

Balık derisinin oldukça sağlam olduğunu, çekerek ya da esneterek koparmanın mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, derinin ekonomiye faydası olabileceğini söyledi. Gökoğlu, bu deriden aksesuar ve çeşitli süs eşyalar yapılabileceğini, bir cüzdan yapmak için bu derinin sağlam ve yeterli büyüklükte olduğunu ifade etti.

Balon balıkları için farklı bir çözüm uygulanmıştı:

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara kuyruk başına 5 lira ödeme yapmıştı. Balık türünün popülasyonunu azaltmaya yönelik yapılan bu çalışma sonuç vermiş, balıkçılar 22 günde 35 bin kuyruk teslim etmişti. Bunun karşılığında balıkçılara 176 bin 715 TL destek ödeneceği ifade edilmişti.

Bu desteğin ardından Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balıkçıların bu uygulamaya ilgisinin yoğun olduğunu ve aynı desteğin yeniden başlaması yönünde istekler geldiğini ifade etti. Coşkun, bu yıl nisan, mayıs ve haziran aylarından önce teşvik çıkmasının uygun olacağını kaydetti.