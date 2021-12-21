Hangi internet sitesini açarsanız açın ekranın dört bir kenarında karşınıza çıkan reklamlar banner olarak adlandırılır. İnternet reklamcılığının temelini oluşturan bannerlar, uzun yıllardır kullanılıyor. Peki, gördüğümüz anda kapatıyorsak bu reklamlar neyi hedefliyor? Banner nedir sorusu üzerinden bu sistemi biraz yakından inceleyelim.

Dijital içeriklere ulaşmanın iki yolu vardır; ya ücret öderseniz ya da ücretsiz kullanarak reklam izlersiniz. Ülkemizde ücretsiz kullanarak reklam izlemeyi tercih eden kullanıcıların sayısı bir hayli yüksek. Yani hepimiz banner reklamlarla ile sık sık karşılaşıyoruz. Banner reklamlar bazen oldukça can sıkıcı olabiliyor ancak doğru yerleştirilen ve doğru mesajı veren bir banner oldukça işlevseldir.

Banner reklamcılığın başlangıcı, internetin yaygınlaşmasından bile öncesine dayanıyor. Çünkü banner kullanılarak verilen mesaj her zaman reklam değildir. Ziyaretçinin, internet sitesinde mutlaka görmesi gereken bir öğe de banner olarak gösterilebilir. Yani gazetenin manşeti neyse, internet sitesinde banner olarak gösterilen de odur. Gelin banner nedir, banner reklamcılık neyi hedefler biraz yakından inceleyelim.

Banner nedir?

Banner; internet sitelerinin altında, üstünde, sağında, solunda ya da açılır bir ekran olarak görüntülenen reklam ve tanıtım alanlarıdır. Bannerlar için iletişim öğesi demek de mümkün. Banner alanları hareketsiz jpeg, png ve webp formatında ya da hareketli swf ve gif formatında oluşuturulabilirler.

Banner alanlarında genel olarak görsel ağırlıklı içerikler paylaşılır. Tüm etkili olması planlanan reklamlarda olduğu gibi banner alanlarındaki içerikte de çoğu zaman yalnızca yönlendirme amaçlı kısa yazılar bulunur. Günümüz banner içerikleri HMTL5 kullanılarak özelleştiriliyor ve hatta banner alanında 360 derece gezme imkanı bile sağlanıyor.

Banner ne işe yarar?

Banner bir iletişim öğesi, bir reklam ve tanıtım alanıdır. Yani banner, kullanıcılara öncelikli olarak bir şeyler anlatmanın en etkili yöntemidir. Elbette, kaçak yollardan dizi izlemeye çalışıyorsanız çoğu zaman banner içerikleri yasadışı bahis sitesi reklamlarından oluşur. Ancak MHRS gibi resmi bir internet sitesine girerseniz banner içeriği, hayat kurtaran bir içeriğe dönüşebilir.

Banner reklamlarla temel olarak ulaşılmak istenen hedef, kullanıcının standart internet sitesi ziyaret rutininden farklı bir tıklama yapmasını sağlamaktır. Bu nedenle banner alanlarında çoğu zaman kullanıcı bir e-posta bültenine aboneye olmaya, bir kampanyayı incelemeye, kısaca daha önce yapmıyor olduğu bir şeyi yapmaya çağrılır. Bu anlamda, bildiğimiz reklamcılıktır işte.

Banner reklam ne zaman ortaya çıktı?

Pek çok kişiye göre internetin yaygınlaşmaya başlaması ancak 2000’li yılların ilk döneminde gerçekleşti. Fakat internet kullanımı çok daha eskiye dayanıyor, internet reklamcılığı da öyle. İlk banner reklam 1994 yılında wired.com internet sitesinde yayınlandı. Reklamda “Hiç farenizi tam buraya tıkladınız mı? Yapacaksınız.” benzeri bir içerik vardı. Bu reklam ziyaretçileri bir AT&T kampanyasına yönlendiriyordu.

Banner reklamlardan nasıl para kazanılıyor?

İnternet reklamcılığında sitenizde bulunan reklamlar üzerinden para kazanmak üç temel anlaşma üzerinden sağlanır; görüntüleme, tıklama ve işlem. Yalnızca görüntülenen reklamlardan, tıklanan reklamlardan ve tıklandıktan sonra gidilen sitede işlem yapılan reklamlardan para kazanabilirsiniz.

Bu tür anlaşmalar, reklamveren ile reklam yayınlanan site arasında yapılır. Tek tek reklamverenlerle anlaşma yapmak yerine Google Adsense gibi hizmetlerle anlaşarak da sitenizde banner reklamlar yayınlayabilirsiniz. Böyle bir durumda hangi reklamın yayınlanacağına Google karar verecektir ama yine de söz hakkınız olur.

Banner reklamcılık ile hedeflenen nedir?

İyi güzel de gördüğümüz anda bu reklamları kapatıyoruz, insanlar neden oturup da bu kadar uğraşıyorlar bu reklamlar için diyorsanız; yanlış bir noktadan bakıyorsunuz. Ziyaretçilerin gördükleri anda kapattıkları banner reklamlar, kötü reklamlardır. Nasıl ki televizyonda ya da YouTube’da karşılaştığımız bir reklamı bazen izlediğimiz yayından bile daha heyecanla izliyoruz, işte tam olarak banner reklamlar da bunu yapmalı.

Banner reklamları hazırlamak, diğer reklamlara göre çok daha zordur. Teknik detayları basittir ancak ziyaretçiyi gördüğü anda kalbinden yakalayacak bir içerik hazırlamak zordur. Sonuç olarak ziyaretçinin o internet sitesine girerken ulaşmak istediği bir hedef vardı ve banner araya girdi. Zaten sinir bozucu olan bu durumda ziyaretçinin karşısına bir de anlamsız şeyler çıkarsa kapatmasın da ne yapsın?

Bu açıdan incelediğimiz zaman banner tanımı görece yeni olmasına rağmen, banner reklamcılık felsefesi onlarca yıldır pişen reklamcılık anlayışının günümüzdeki halidir. İnternet reklamcılığının temelini oluşturmasının da nedeni budur. Reklamlar her zaman kötü değildir ama kötü bir içerik reklam olarak çok daha kötüdür.

Banner nasıl hazırlanır?

Banner içerikleri ilk bakışta basit bir görsel ve yazı gibi görünseler bile aslında HTML kodlarıyla desteklenmedikleri zaman pek de işe yarar olmazlar. Standart grafik tasarım programlarını ya da hizmetlerini kullanarak banner içerikleri hazırlanabilir. Ancak bu içeriklerin o internet sitesine özel olmasını sağlamak için HTML kodları kullanılmalıdır.

İnternet dünyası global bir alan olduğu için canva.com gibi internet siteleri ile hazır tasarımlar üzerinden banner içerikler hazırlayabilir ya da şu şekilde belirlenmiş olan boyutları göz önüne alarak kendiniz hazırlayabilirsiniz;

300 x 250 - Orta Boy Dikdörtgen

250 x 250 - Kare Pop-Up

240 x 400 - Dikey Dikdörtgen

336 x 280 - Büyük Dikdörtgen

180 x 150 - Dikdörtgen

300 x 100 - 3:1 Dikdörtgen

720 x 300 - Pop-Under - Altta Açılır Sayfa

468 x 60 - Tam Banner

234 x 60 - Yarım Banner

88 x 31 - Micro Çubuk

120 x 90 - Buton 1

120 x 60 - Buton 2

120 x 240 - Dikey Banner

125 x 125 - Kare Buton

728 x 90 - Leaderboard

160 x 600 - Geniş Skyscraper

120 x 600 - Skyscraper

300 x 600 - Yarım Sayfa Reklam

İnternet reklamcılığı mantıklı mı?

İnternet dünyası Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yürütüldüğü için bu ülkede paylaşılan bazı verilere bakmalıyız. İnternet reklamcılığı harcamaları ilk kez 2016 yılında geleneksel reklam harcamalarını aştı. 2019 yılında ABD internet reklamcılığı 124,6 milyar dolar büyümeye ulaştı.

Yine 2019 yılında Facebook, toplam internet reklamlarının %42’sine sahipti. Yapılan internet reklam harcamalarının %31’i banner reklamlar için harcandı. Yüzdeler ve rakamlar her geçen gün artıyor. Yani internet reklamcılığı artık geleneksel reklamcılığı geride bırakacak bir noktaya geldi. Bu durum, dijital dünyanın artık gerçek dünyadan bile daha önemli olduğunu gösteren dikkat çekici bir kanıttır.

İnternet sitelerinde sık sık karşımıza çıkan banner nedir, ne işe yarar, banner reklamlar ile ne hedefleniyor gibi merak edilen soruları yanıtladık ve internet reklamcılığı hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Banner reklamlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.