Başarılı Bir Esporcu Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Başarılı bir espor oyuncusu olmak ve oyun oynayarak büyük paralar kazanmak her oyun severin hayalindeki iş. Ancak esporcu olmak o kadar da kolay değil. Gelin başarılı bir esporcu olmak için yapılması gerekenlere birlikte göz atalım.

Muhtemelen hepimiz, profesyonal bir espor oyuncusu olmak için sabah 9 akşam 5 çalıştığımız işimizi ya da kazanmak için canımızı dişimize taktığımız okulu bırakmayı düşünmüşüzdür. Ancak birçoğumuz en sevdiğimiz video oyunlarını oynayarak saatler geçirmeyi severken, çok azımız profesyonel bir espor yıldızı olmak için gereken çabayı göstermeye istekli. Ayrıca zaten esporcu olmak tüm gün evde oturup pijamalarımızla oyun oynamaktan biraz daha zor.

Oynadığınız oyunda dünyanın en iyilerinden olmanız gerekirken, esporcu olmak için zamanınızdan da epey bir feragat etmeniz gerekiyor. Eğer yeteri kadar iyi olursanız ve bunu kanıtlayabilirseniz, siz de bu işten ciddi paralar kazanabilir ve sevdiğiniz hobinizi iş haline getirebilirsiniz. Oyunları seven herkes oyun oynayarak para kazanmayı bir kez dahi olsun aklından geçirmiştir. İşte biz de size nasıl başarılı bir esporcu olunur, yazımızda anlatacağız.

Motivasyonunuzu bulun

Hayattaki her şeyde olduğu gibi, doğru nedenlerle bir yöne yönelmek oldukça önemli. Bu nedenle espor sektörünü seçmeden önce rekabet aşkı, bir oyuncu olarak büyümenin verdiği tatmin, bir takıma ya da topluluğa katkıda bulunma duygusu gibi bir motivasyon ile yola çıkabilirsiniz. Öte yandan para, şöhret ve hızlı başarı unsurları ile motive olan oyuncular, çok yüksek ihtimalle profesyonel olmadan önce tükeneceklerdir. Oynadığınız oyunu sevmek, yavaş yavaş profesyonel olma becerilerini kazandıkça günlük pratiklerinizde bile çokça fark yaratacaktır.

Kendiniz için doğru oyunu seçin

Motivasyonunuzu sağladıktan bir sonraki adımınız sizin için doğru oyunu bulmak olmalı. Burada karar vermeniz gereken şey ise gelecek vadeden bir oyun ya da köklü bir oyun seçmeniz. Elbette bu seçim sonucunun her iki kısmının da avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Hali hazırda espor turnuvaları düzenlenen League of Legends, Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) gibi uzun süredir devam eden esports oyunları, büyük oyuncu topluluklarına ve buna bağlı olarak büyük ödül havuzlarına sahipler. Ancak en büyük dezavantajları ise yeni oyuncuların kendilerini göstermekteki çektiği zorluklar.

Buna ek olarak, Rocket League ve PUBG: Battlegrounds gibi oyunların aslında bir espor ligi yoktu ve oyunların rekabetçi ortamı sonradan gelişti. Bu sebeple bahsettiğimiz iki oyunda başarılı olan oyuncular bir anda parladılar ve başarılı espor oyuncuları haline geldiler. Ancak tabii ki oynadığınız yeni bir oyunun espor oyunu olmama ihtimali de her zaman oldukça yüksek. Burada verebileceğimiz en büyük tavsiye sevdiğiniz bir oyun türünü seçmeniz, çünkü profesyonel olmak için o oyunu çokça oynayacaksınız.

Oynadığınız oyunun topluluğa katılın

Profesyonel oyunlar bireysel yeteneklerle ilgili olduğu kadar, oyunu çevreleyen kültürle de ilgilidir. Belirli bir oyunun temellerini öğrenmek için çok fazla zaman harcamadan önce, forumlarda ve oyuncuların toplandığı diğer yerlerde biraz zaman geçirebilirsiniz. Deneyim, önünüzdeki yolun daha iyi bir göstergesini sağlayacak ve profesyonel oyuncu yolculuğunun kişisel hedefleriniz ve motivasyonlarınızla uyumlu olup olmadığına karar verebileceksiniz.

Kendinizi bir oyunun sahnesine kaptırmak, kariyerinizi ilerletmek için çok önemlidir, bu nedenle diğer oyuncuların arkadaşlığından keyif aldığınızdan emin olun. Ayrıca oyunların gelişen metasını takip etmeniz seçtiğiniz oyunu çok daha etkili ve iyi oynamanızı sağlayacaktır. Bu topluluklar sayesinde oyunların metalarını da yakından takip edebilirsiniz.

Ekipmanlarınızı geliştirin

Bilgisayarınız için ekipmanlar söz konusu olduğunda boyut, ağırlık ve hassasiyet açısından değişen pek çok seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden oyununuz ve oynayış şekliniz için en iyisini seçmelisiniz. Ekipman konusunda fikir edinmek için profesyonel espor oyuncularının kullandıkları ekipmanları araştırabilirsiniz. Espor oyuncularının evde ya da antrenman yaparken kullandıkları ekipmanlar sahnede kullandıkları ile aynı ekipmanlar oluyor. Bu da ekipmanın espordaki önemini göstermeye yetecek bir kanıt.

Bilgisayarınızın donanımının tutarlığı da oldukça önemli bir unsur. Profesyonel oyun etkinliği organizatörleri, gecikme ya da FPS düşüşleri ile oynanışı engellemeyecek sistemler seçme konusunda oldukça dikkatliler. Kendi bilgisayarınızın performansı da tam olarak buna uyumlu olmalı. Oyununuzu oynayacağınız sisteminiz, oyunda size zorluk çıkarmamalı.

Pratik yapın (ÇOK)

Profesyonal bir esporcu olmak isteyenlerin en çok yapması gereken şey ise pratik. İlk olarak, oyunun mekaniğinde ustalaşmalısınız. Kas hafızanıza yer edene kadar oyuna özgü becerileri öğrenmeye odaklanarak işe başlayabilirsiniz. Bu ister bir MOBA’da son vuruş ya da ister bir FPS’te nişan alma olsun, bu becerilerin kas hafızanıza yerleşmesi sizler için oldukça kolaylaştırıcı olacak.

Oyunlardaki becerilerinizi geliştirirken, oyunun stratejilerini de araştırın. Profesyonel espor maçlarını izleyerek metadaki karakterleri kullanmayı, oyunun haritasını ve durumsal stratejileri öğrenebilirsiniz.

Hem videolar hem de canlı yayınlar, profesyonellerin oyun içi alışkanlıklarını öğrenmek için harika kaynaklar. Her yerde bulabileceğiniz bu videolar size oyunu nasıl oynamanız gerektiğine dair bir referans noktası da sağlayabilir. Ayrıca kendi oyunlarınızı kaydedip hatalarınızı izleyerek hatalarınızdan dersler de çıkarabilirsiniz.

Kendinize bir takım bulun

Ciddi bir rakip olarak itibar kazandığınızda, bir takım bulmalısınız. Başkalarıyla – özellikle sizden daha iyi olan veya farklı becerilere sahip olanlarla – birlikte oynamak, bir oyuncunun yaşayabileceği en değerli deneyimlerden biri olarak sayılıyor.

Eğer zaten gerçekten iyiyseniz, muhtemelen bir takım sizi bulacaktır. Eğer kimse tarafından bulunmadıysanız da üzülmeyin. Teamfind gibi siteler sayesinde kendinize bir takım bulabilir ya da takımınızın eksik oyuncusunu internetten bulabilirsiniz.

Yarışın ve Fark Edilin

Oyunda iyi olmak bu savaşın ne yazık ki sadece yarısı. Diğer yarısı ise rekabet basamaklarını tırmanmanıza yardımcı olacak bağlantılar kurmak. Daha rekabetçi lobilerde yerinizi bulduğunuzda artık bir network oluşturmaya başlayabilirsiniz. Daha iyi oyuncularla bağlantı kurmak için kaliteli bir rakip olarak konumunuzu kullanabilirsiniz.

Kurduğunuz network, daha iyi oyuncularla ilişkiler kurmak ve seçkin oyuncularla omuz omuza oynama şansına sahip olacağınız özel Discord kanallarına davetler gibi daha büyük şeylere yol açabilir. Bu gibi ortamlar, oyuncuların profesyonel kuruluşlar tarafından fark edilme eğiliminde olduğu yerler olarak sayılıyor.

Yayın yapın

İstediğiniz kadar iyi oynayın, hatta evinizde dünya rekorları kırın; siz bunu dış dünyaya göstermedikçe kimsenin haberi olmayacak. Bu sebeple oyununuzu göstermeniz ve adınızı duyurmanız, Twitch ya da YouTube Gaming gibi yayın hizmetlerinde yaptığınız yayınlara bağlı olabilir. Yayın yaparak, herkesin becerilerinizi görebilmesi için oyundaki hünerinizi gösterebilirsiniz.

Dengede kalın

Her ne kadar esporcu olma yolu sizi bilgisayar başına daha çok bağlayacak olsa da, vücudunuzu dengede tutmanız gerekiyor. Profesyonel espor oyuncularının çoğu düzgün beslenip egzersizlerini asla aksatmıyorlar. Bilgisayarın başında geçirmedikleri süreyi verimli geçirmeleri de onları tükenmişlik sendromundan koruyor. Ayrıca sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, nihayetinde profesyonel organizasyonları çekecek becerileri geliştirmek için yeterince uzun süre motive kalmanıza izin verecektir.