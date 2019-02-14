Battle Royale Temalı 'Tetris 99' Bugün Çıkıyor

Nintendo Direct, battle royale furyasına ayak uydurararak tam 99 kişinin aynı anda kapışacağı Tetris 99'u duyurdu.

Dünyada battle royale temalı oyunların ne kadar tuttuğu ve son günlerde piyasaya çıkan Apex: Legends'ın da başarısı hepinizin malumu. Nintendo, bu furyaya özel farklı bir oyun yapmak yerine kendi markasını kullanmayı tercih etmiş.

Size günümüz trendinden rol kapmaya çalışmak gibi geliyor olabilir ama güzel haberi henüz duymadınız: Nintendo bugün içerisinde Switch Online üyelerine ücretsiz olarak sunacak.

Oyunun mantığı çok basit. Yukarıdaki hareketli görselde de gördüğünüz üzere kaybeden çıkıyor ve 99 kişi içerisinde en iyisi belirlenmeye çalışılıyor. Bakalım battle royale kültürünün adeta patlama yaptığı günlerde Tetris 99 nasıl bir grafik çizecek.