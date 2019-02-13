Çıkışının üzerinden 10 gün geçmemiş olmasına rağmen Apex Legends, devasa denecek büyüklükte bir kitleye ulaştı. Peki, mobil versiyonu gelecek mi?

Apex Legends 4 Şubat tarihindeki çıkışını takip eden ilk 72 saat içerisinde 10 milyon oyuncuya ve ilk 1 hafta içerisinde 25 milyon oyuncuya ulaştı. Battle Royale oyunları arasında çok kısa bir sürede en üstlere oturan Apex Legends canlı yayın platformu Twitch'i de ele geçirmiş durumda. Şimdiyse oyunun mobil versiyonunun gelebileceği hakkında konuşuluyor.

Battle Royale oyunlarının en babalarından PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), çıkışından sonra mobil platforma da giriş yapmıştı. Onu takip eden Fortnite da mobil (Android ve iOS) platforma giriş yaparak büyük oyuncu kitlelerine ulaşmıştı. Apex Legends'in aynı yolu izleyip izlemeyeceği konuşulurken, konuyla ilgili oyunun yapımcısı EA'den (Electronic Arts) ufak bir ipucu geldi.

Apex Legends'in mobil platforma geleceğine dair resmi bir açıklama yok. Electronic Arts ise oyunun mobil versiyona gelip gelemeyeceğinin araştırma sürecinde olduğunu kaydetti. Bu da bize "Apex Legends Mobile" isminde bir oyunun -yakın zamanda olmasa da- ileriki bir zamanda mobil platformlara giriş yapabileceğini işaret ediyor.