Battlefield 2042’nin Beta Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Oyuncuların merakla beklediği Battlefield 2042, 8 Ekim tarihinde açık betaya açılacak. DICE, oyunun beta sürümünü oynayabilmek için sahip olmanız gereken sistem gereksinimlerini açıkladı.

Battlefield sevenlerin yayınlanan fragmanıyla heyecana büründüğü, sevmeyenlerin bile gaza gelmesini sağlayan Battlefield 2042, geçtiğimiz hafta paylaşılan haberle 22 Ekim’den 19 Kasım’a ertelenmişti. Oyun, ne tesadüftür ki tam da Call of Duty: Vanguard’ın çıkışından 2 hafta sonraya ertelenmişti. Bu erteleme, oyunu bekleyenleri her ne kadar üzse de artık zaman iyice yaklaştı.

Zamanın yaklaşmasıyla birlikte DICE, bugün Battlefield 2042’nin açık beta sürecinin ne zaman gerçekleştirileceğini de paylaştı. Oyunu satın alan herkesin 8 Ekim’de açık betaya katılabileceği açıklanırken, açık betada hangi içeriklerin olacağı da paylaşıldı. Fakat oyuncular, bu duyuruyla birlikte bir yumruk daha yedi: Sistem gereksinimleri.

Battlefield 2042 beta sistem gereksinimleri:

Battlefield 2042’nin sistem gereksinimlerinin elbette düşük olmasını kimse beklemiyordu. Fakat oyunun beta sürümü için açıklanan sistem gereksinimleri, günümüzde ülkemizdeki pek çok oyuncuyu üzecek cinsten. Oyunun en düşük gereksinimleri her ne kadar günümüz için kabul edilebilir sayılsa da önerilen gereksinimler, gözlerden yaş getirebilir:

Battlefield 2042 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Intel i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 3600

Intel i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 3600 Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 560

NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 560 RAM: 8 GB

8 GB VRAM: 4 GB

4 GB DirectX: 12 GB

12 GB Depolama alanı: 100 GB

Battlefield 2042 önerilen sistem gereksinimleri: