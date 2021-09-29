Battlefield 2042’nin Beta Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Battlefield sevenlerin yayınlanan fragmanıyla heyecana büründüğü, sevmeyenlerin bile gaza gelmesini sağlayan Battlefield 2042, geçtiğimiz hafta paylaşılan haberle 22 Ekim’den 19 Kasım’a ertelenmişti. Oyun, ne tesadüftür ki tam da Call of Duty: Vanguard’ın çıkışından 2 hafta sonraya ertelenmişti. Bu erteleme, oyunu bekleyenleri her ne kadar üzse de artık zaman iyice yaklaştı.
Zamanın yaklaşmasıyla birlikte DICE, bugün Battlefield 2042’nin açık beta sürecinin ne zaman gerçekleştirileceğini de paylaştı. Oyunu satın alan herkesin 8 Ekim’de açık betaya katılabileceği açıklanırken, açık betada hangi içeriklerin olacağı da paylaşıldı. Fakat oyuncular, bu duyuruyla birlikte bir yumruk daha yedi: Sistem gereksinimleri.
Battlefield 2042 beta sistem gereksinimleri:
Battlefield 2042’nin sistem gereksinimlerinin elbette düşük olmasını kimse beklemiyordu. Fakat oyunun beta sürümü için açıklanan sistem gereksinimleri, günümüzde ülkemizdeki pek çok oyuncuyu üzecek cinsten. Oyunun en düşük gereksinimleri her ne kadar günümüz için kabul edilebilir sayılsa da önerilen gereksinimler, gözlerden yaş getirebilir:
Battlefield 2042 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel i5-6600K ya da AMD Ryzen 5 3600
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 560
- RAM: 8 GB
- VRAM: 4 GB
- DirectX: 12 GB
- Depolama alanı: 100 GB
Battlefield 2042 önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel i7-4790 ya da AMD Ryzen 7 2700X
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 3060 ya da AMD Radeon RX 6600 XT
- RAM: 16 GB
- VRAM: 8 GB
- DirectX: 12 GB
- Depolama alanı: 100 GB (SSD)
- Not: Bu sistem gereksinimleri beta için yayınlanan sistem gereksinimleridir. Oyunun tam sürümünde değişebilir