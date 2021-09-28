Battlefield 2042'nin Açık Beta Tarihi Açıklandı

DICE taraflarından gelmesi heyecanla beklenen Battlefield 2042'nin beta'sı duyuruldu. Ekim ayının başlarında gerçekleşecek olan beta programında oyunu ön siparişle satın alan ya da oyunun koduna sahip olan kişiler, oyunu deneyimleme fırsatı elde edecek.

Electronic Arts tarafından yayıncılığı yapılan ve DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, oyuncuların arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Serinin geçmiş zamanlarda geçen 2 oyunun ardından bu sefer gelecekte geçen Battlefield 2042, yeni oynanış elementleriyle 19 Kasım’da karşımıza çıkacak.

Bunun öncesinde beta süreciyle karşımıza çıkacak olan oyunun beta tarihi netleşti. Oldukça yakın bir zamanda gerçekleşecek olan bu süreçte belirli Battlefield’ın belirli alanları kontrol altına aldığımız ve elimizde tutmaya çalıştığımız ikonik Conquest modu, yeni nesil dokunuşlarla deneyimlenecek.

5 Ekim’de ön indirmeler başlıyor:

Oyunun ön indirmeleri 5 Ekim tarihinde başlayacak. Bunun ardından oyunu ön siparişle edinen kullanıcılar, 6 Ekim’de başlayacak olan erken erişimle oyunu önceden deneyimleyebilecek. Açık beta ise 8 Ekim’de başlayacak. Erken erişim ve açık beta, 9 Ekim’e kadar açık kalacak. 10 Ekim’de ise beta programı sonlanacak.

Yeni haritada 128 kişiyi 64 kişilik gruplar halinde karşı karşıya getirecek olan oyun, önceki nesil konsollarda gruplardaki bu kişi sayısını 32’ye düşürecek. Bu da oyunun konsol versiyonlarında geriye dönük birlikte oynama desteğinin olmayacağını gösteriyor.

4 farklı karakter sınıfına erişebilecek oyuncuların deneyimleyebileceği karakterler şu şekilde:

Rus bir makinist olan Boris

Güney Afrikalı bir keskin nişancı olan Casper

Sağlık ve destek sınıfından Falck

Kancalı bir silahla gelen Mackay

Oyunculara sunulacak olan Orbital haritasında ise öne çıkan detaylar şu şekilde: otonom bir roket fırlatma sekansı, elektrik direkleri arasındaki bir hatla yapılabilecek geçişler, zor mevsim şartlarında araç çatışmaları ve savaşın gidişatını değiştirebilecek bir tornado.

Oyunun erken erişimine girebilmek için ön siparişle satın almış olmanız ya da oyun koduna sahip olmanız gerekiyor.