İki Yıl Önce 5.400 TL'ye Topladığımız PC Bugün Ne Kadar?

Her geçen gün artan döviz kurları ve vergiler, ülkemizdeki teknolojiseverlerin canını sıkmaya devam ediyor. Zaten yüksek olan bilgisayar bileşenleri fiyatları, pandemi dolayısıyla yaşanan çip krizi ve ekran kartı madenciliği nedeniyle astronomik seviyelere yükselmiş durumda. Öyle ki üç sene önce toplanan orta seviye bir bilgisayar bugün iki, hatta üç katı fiyata bile zar zor toplanıyor.
Webtekno olarak biz de yaklaşık üç yıl önce 5.400 TL bütçe ile AMD ve Intel tabanlı iki bilgisayar kasası toplamıştık. Hemen buradaki bağlantıya tıklayarak o içeriğimize ulaşabilir ve sistemin detaylarına bakabilirsiniz. Bu içeriğimizdeyse üç yıl önce topladığımız bu sistemlerin aynısını bugün satın almaya kalksanız ne kadar öderdiniz, ona bakacağız. Sinir sisteminize güveniyorsanız başlıyoruz.
Not: İlk yazıda 28 Kasım 2018 tarihindeki fiyatlar, ikinci içerikteyse 8 Eylül 2021 tarihindeki fiyatlar baz alınmıştır. Ürünlerin üstüne tıklayarak günümüzdeki fiyat kaynaklarını görebilirsiniz. (Bu içerik sponsorlu değildir)
Üç yıl önce 5.400 TL bütçeyle topladığımız AMD tabanlı bilgisayar bugün kaç TL?
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 –
1.200 TL/ 1.310 TL
- Ekran Kartı: AMD Sapphire Pulse RX 580 4 GB –
1.300 TL/ 7.420 TL
- Anakart: MSI B450M PRO-M2 –
500 TL/ 476 TL
- RAM: Kingston HyperX Predator 16 GB 3000 MHz –
975 TL/ 955 TL
- SSD: Samsung 860 EVO 500 GB –
530 TL/ 800 TL
- PSU: Raidmax Cobra 600W 80+ Gold (Satışı tükenmiş) –
366 TL/ 606 TL [Cooler Master MWE 600W 80+ Bronze]
- Kasa: NZXT S340 –
430 TL/ 697 TL
- Üç yıl önceki fiyat: 5.351 TL
- Bugünkü fiyat: 12.264 TL
Üç yıl önce 5.400 TL bütçeyle topladığımız Intel tabanlı bilgisayar bugün kaç TL?
- İşlemci: Intel Core i5 8400 (Satışı tükenmiş) –
1.426 TL/ 1.562 TL [Intel Core i5-9400F]
- Ekran Kartı: AMD Sapphire Pulse RX 580 4 GB –
1.300 TL/ 7.420 TL
- Anakart: ASUS TUF B360M-E Gaming –
585 TL/ 965 TL
- RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 2400 MHz –
819 TL/ 817 TL
- SSD: Samsung 860 EVO 500 GB –
530 TL/ 800 TL
- PSU: Raidmax Cobra 600W 80+ Gold (Satışı tükenmiş) –
366 TL/ 604 TL [Cooler Master MWE 600W 80+ Bronze]
- Kasa: NZXT S340 –
430 TL/ 697 TL
- Üç yıl önceki fiyat: 5.426 TL
- Bugünkü fiyat: 12.865 TL
Ekran kartı fiyatlarını tutabilene aşk olsun:
Yukarıdaki ürünlerin hemen hemen hepsinde fiyatın 1,5 ila 2 kat arasında arttığını görüyoruz. İş ekran kartına gelinceyse fiyat, astronomik bir şekilde yaklaşık 6 kat artmış durumda. Elbette, bu durumu yalnızca ülkemizdeki vergilerle açıklayamayız. Zira şu anda dünya genelinde bir ekran kartı kıtlığı yaşanıyor ve diğer ülkelerde de fiyatlar firmaların tavsiye edilen satış fiyatlarının iki, hatta üç katına çıkmış durumda.
Dünya genelinde yaşanan bu ekran kartı kıtlığının başlıca iki nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki, hepinizin bildiği üzere kripto para madencileri. Oyuncular, sistemi için yalnızca bir adet ekran kartı alırken madenci dediğimiz bu kişiler ise toplu alımlarla dev kazıma sistemleri kuruyor. Kıtlığın ikinci nedeniyse pandemi nedeniyle aksayan üretim ve dünya genelinde baş gösteren yarı iletken çip krizi. Aklınıza gelebilecek her türlü sektörde kullanılan bu yarı iletken çipler, ekran kartlarının üretiminde de büyük rol oynuyor. Birçok dev şirkete göreyse çip krizi en az iki yıl daha bizimle beraber olacak.
Güncel donanımlarla toplanmış benzer bir sistem kaç TL eder?
Yukarıdaki sistemlerde yer alan bileşenler, birkaç yıl öncesinin teknolojisi ve hayli eskimiş durumda. Dolayısıyla o sistemleri bugün satın almak pek de akıl kârı bir iş değil. Şimdiyse yukarıdaki ürünlerle tanıtıldığı dönemde yakın veya benzer fiyatlara sahip olan ancak daha güncel parçalardan oluşan bir sistemin bugünkü fiyatına bakacağız.
Başlamadan önce belirtelim tıpkı ilk içerikte olduğu gibi bu listede de monitör, klavye, mouse ve diğer harici donanımlar yer almıyor.
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 – 1.681 TL
- Ekran kartı: MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6 GB OC – 6.892 TL
- Anakart: MSI B550M Pro 4600 MHz (OC) – 698 TL
- RAM: Corsair 16 GB (8x2) Vengeance RGB Pro 3600 MHz – 1.006 TL
- SSD: Samsung 500GB 970 EVO NVMe M.2 SSD – 846 TL
- PSU: Thermaltake TR2 S 650W 80+ - 654 TL
- Kasa: MSI MAG Forge 100M - 479 TL
- Toplam fiyat: 12.256 TL
Üç yıl önceki sistemimizi, bugün piyasada bulunan benzer ancak daha güncel parçalarla tekrar toplamaya kalksak yaklaşık 13.000 TL'lik bir maliyet bizi bekliyor. Bu sistem bugün birçok oyunu 1080p çözünürlükte ve hatta daha yüksek ayarlarda oynatmaya rahatlıkla yetecektir.
Sonuç olarak bir çıkarım yapmamız gerekirse üç yıl önce 5 ila 6 bin TL arasına 'orta seviye' bir oyuncu bilgisayarı satın alınabilirken, bugün daha güncel parçalarla donatılmış benzer bir orta seviye oyuncu bilgisayarını ne yazık ki 12-13 bin TL bandına satın alabiliyoruz. Elbette parçaları değiştirerek fiyatı birkaç bin TL aşağı veya yukarı çekmenin de mümkün olduğunu, bu içerikte yalnızca ortalama parçaları baz aldığımızı da belirtelim.
Peki siz bilgisayar parçalarının fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu devirde bilgisayar toplanır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son olarak daha uygun fiyatlı bir 'orta seviye' oyuncu bilgisayarı arıyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz: