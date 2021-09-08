İki Yıl Önce 5.400 TL'ye Topladığımız PC Bugün Ne Kadar?

Webtekno olarak sizler için üç yıl önce 5.400 TL bütçeyle satın alınabilecek AMD ve Intel tabanlı iki farklı oyuncu bilgisayarı toplamıştık. Aradan geçen zamanda kur yükselmeye devam etti, pandemi çıktı, madencilerin sayısı arttı ve global çip krizi patlak verdi. Peki, aynı sistemleri bugün toplasak kaç TL ederdi?

Her geçen gün artan döviz kurları ve vergiler, ülkemizdeki teknolojiseverlerin canını sıkmaya devam ediyor. Zaten yüksek olan bilgisayar bileşenleri fiyatları, pandemi dolayısıyla yaşanan çip krizi ve ekran kartı madenciliği nedeniyle astronomik seviyelere yükselmiş durumda. Öyle ki üç sene önce toplanan orta seviye bir bilgisayar bugün iki, hatta üç katı fiyata bile zar zor toplanıyor.

Webtekno olarak biz de yaklaşık üç yıl önce 5.400 TL bütçe ile AMD ve Intel tabanlı iki bilgisayar kasası toplamıştık. Hemen buradaki bağlantıya tıklayarak o içeriğimize ulaşabilir ve sistemin detaylarına bakabilirsiniz. Bu içeriğimizdeyse üç yıl önce topladığımız bu sistemlerin aynısını bugün satın almaya kalksanız ne kadar öderdiniz, ona bakacağız. Sinir sisteminize güveniyorsanız başlıyoruz.

Not: İlk yazıda 28 Kasım 2018 tarihindeki fiyatlar, ikinci içerikteyse 8 Eylül 2021 tarihindeki fiyatlar baz alınmıştır. Ürünlerin üstüne tıklayarak günümüzdeki fiyat kaynaklarını görebilirsiniz. (Bu içerik sponsorlu değildir)

Üç yıl önce 5.400 TL bütçeyle topladığımız AMD tabanlı bilgisayar bugün kaç TL?

Üç yıl önce 5.400 TL bütçeyle topladığımız Intel tabanlı bilgisayar bugün kaç TL?

Ekran kartı fiyatlarını tutabilene aşk olsun:

Yukarıdaki ürünlerin hemen hemen hepsinde fiyatın 1,5 ila 2 kat arasında arttığını görüyoruz. İş ekran kartına gelinceyse fiyat, astronomik bir şekilde yaklaşık 6 kat artmış durumda. Elbette, bu durumu yalnızca ülkemizdeki vergilerle açıklayamayız. Zira şu anda dünya genelinde bir ekran kartı kıtlığı yaşanıyor ve diğer ülkelerde de fiyatlar firmaların tavsiye edilen satış fiyatlarının iki, hatta üç katına çıkmış durumda.

Dünya genelinde yaşanan bu ekran kartı kıtlığının başlıca iki nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki, hepinizin bildiği üzere kripto para madencileri. Oyuncular, sistemi için yalnızca bir adet ekran kartı alırken madenci dediğimiz bu kişiler ise toplu alımlarla dev kazıma sistemleri kuruyor. Kıtlığın ikinci nedeniyse pandemi nedeniyle aksayan üretim ve dünya genelinde baş gösteren yarı iletken çip krizi. Aklınıza gelebilecek her türlü sektörde kullanılan bu yarı iletken çipler, ekran kartlarının üretiminde de büyük rol oynuyor. Birçok dev şirkete göreyse çip krizi en az iki yıl daha bizimle beraber olacak.

Güncel donanımlarla toplanmış benzer bir sistem kaç TL eder?

Yukarıdaki sistemlerde yer alan bileşenler, birkaç yıl öncesinin teknolojisi ve hayli eskimiş durumda. Dolayısıyla o sistemleri bugün satın almak pek de akıl kârı bir iş değil. Şimdiyse yukarıdaki ürünlerle tanıtıldığı dönemde yakın veya benzer fiyatlara sahip olan ancak daha güncel parçalardan oluşan bir sistemin bugünkü fiyatına bakacağız.

Başlamadan önce belirtelim tıpkı ilk içerikte olduğu gibi bu listede de monitör, klavye, mouse ve diğer harici donanımlar yer almıyor.

Üç yıl önceki sistemimizi, bugün piyasada bulunan benzer ancak daha güncel parçalarla tekrar toplamaya kalksak yaklaşık 13.000 TL'lik bir maliyet bizi bekliyor. Bu sistem bugün birçok oyunu 1080p çözünürlükte ve hatta daha yüksek ayarlarda oynatmaya rahatlıkla yetecektir.

Sonuç olarak bir çıkarım yapmamız gerekirse üç yıl önce 5 ila 6 bin TL arasına 'orta seviye' bir oyuncu bilgisayarı satın alınabilirken, bugün daha güncel parçalarla donatılmış benzer bir orta seviye oyuncu bilgisayarını ne yazık ki 12-13 bin TL bandına satın alabiliyoruz. Elbette parçaları değiştirerek fiyatı birkaç bin TL aşağı veya yukarı çekmenin de mümkün olduğunu, bu içerikte yalnızca ortalama parçaları baz aldığımızı da belirtelim.

Peki siz bilgisayar parçalarının fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu devirde bilgisayar toplanır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Son olarak daha uygun fiyatlı bir 'orta seviye' oyuncu bilgisayarı arıyorsanız aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz: