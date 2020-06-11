Battlefield 3 Remastered, Yapım Aşamasında Olabilir

Popüler FPS oyunları arasında yer alan Battlefield 3’ün remastered versiyonunu görebileceğimiz yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara şüpheci yaklaşsak bile iddia heyecan yaratmayı başardı.

Oyun dünyasında bugüne kadar pek çok başyapıt ortaya çıktı; pek çok, oyun hayranları tarafından efsane mertebesine yükseltildi. Geçmişte kalan bu oyunlar günümüzde yenilenerek geri dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir haber yapmış ve bu oyunlardan bazılarını listelemiştik. Listemizde yer almasa da Battlefield 3 de kendi zamanında oldukça popüler bir yapımdı. Oyun, ciddi satış rakamlarına ulaşmıştı. Oyunun remastered olarak geri döneceği öne sürüldü.

Battlefield 3 geri dönebilir:

Daha önce Battlefield oyunları hakkında verdiği bilgiler sonradan doğrulanan bir YouTuber, 2011 yılında çıkan Battlefield 3’ün de remastered versiyonunun yolda olduğunu iddia etti. Daqari adlı kullanıcı, yayınladığı videoda remastered versiyonun yeni Battlefield oyununun yanında çıkacağını öne sürdü.

Bu noktada yayıncının verdiği örnek, Call of Duty 4: Modern Warfare remake'i ve Infinite Warfare oldu. Battlefield serisinde de benzer bir yol izlenebileceği ifade edildi. Bir anlamda BF serisi bu hamleyle CoD’a karşılık verecek olabilir.

Remastered versiyon, orijinal oyunun çıktığı hâlindeki tüm içeriğe sahip olacak. Ayrıca Close Quarters ve Back to Kharkan gibi ek paketler de oyunda yer alacak. Tabii ki görsel ve teknolojik açıdan oyun çok daha gelişmiş olacak.

Remastered versiyonda oyun içi satın almalar geliyor:

Oyunun remastered versiyonunda yeni kozmetik içerikler yer alacak. Ayrıca oyuna, yeni Battlefield oyunlarında da gördüğümüz oyun içi satın almalar eklenecek. Yani oyun içerisinde gerçek parayla alabileceğimiz şeyler de olacak.

Daqari’nin oyunla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir noktaysa platformlar konusunda oldu. Yayıncı; PC, Xbox Series X ve PlayStation 5’ten bahsetse de şu anda kullanılan konsollara dair bir açıklama yapmadı. Bu da oyunun çıkış tarihi ve zamanı hakkında merak uyandırdı. Daqari, daha önce Battlefield 1’in varlığını da oyunun ismini bile vererek açıklamıştı. Bu olaydan yıllar sonra da Battlefield V hakkında daha oyun ortaya çıkmadan önce bilgiler vermişti; yine haklı olması mümkün.