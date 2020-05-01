Yeni Battlefield, 2021'de Yeni Nesil Konsollar İçin Gelecek

EA, yeni Battlefield oyununun ne zaman geleceği hakkında daha detaylı bilgiler sundu. Battlefield serisinin bir sonraki oyunu yeni nesil platformları hedefleyecek ve 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

Electronic Arts, DICE stüdyosunun Battlefield serisinin bir sonraki oyunu üzerinde çalıştığını doğruladı. İsveçli stüdyo DICE, kısa süre önce Star Wars: Battlefront II ve Battlefield V'e verdiği içerik güncellemelerini sonlandırarak "Battlefield'ın geleceğine odaklanacağını" açıklamıştı.

Yeni Battlefield oyunu ilk olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında, EA'in mali toplantısı sırasında duyuruldu. EA, o zamanlar oyunun Nisan 2021'den Mart 2022'ye kadar sürecek olan 2022 mali yılı içinde geleceğini söylemişti. Yayın devi artık Battlefield serisinin bir sonraki halkası için platform ve tarih noktasında daha detaylı bilgiler verdi.

PS4 için yeni Battlefield oyunu gelmeyecek

EA, yeni Battlefield oyunu hakkında herhangi bir somut detay paylaşmadı, ancak oyunun yeni nesil platformlarla gelecek yenilikleri hedeflediğini söyledi. Bir sonraki Battlefield oyunu, 2021 yılında piyasaya sürülmesiyle birlikte PlayStation 5 ve Xbox Series X'e gelecek. Zaten 2021 yılında piyasaya çıkacak bir oyundan da daha azı beklenemezdi herhalde.

EA ayrıca, yeni Battlefield'ı yeni konsolların piyasaya sürüleceği 2020 yılı yerine 2021'de çıkararak daha büyük bir oyuncu tabanına hitap etmek istediğini söyledi. EA yönetimi, "Yeni konsol tabanını oldukça küçük olacak ve bu nedenle Battlefield'ı 2020'de çıkarmak, oyunun potansiyeli için adil değil. Bu nedenle oyunu 2022 mali yılına taşımak planımızın bir parçası." şeklinde konuştu.

Yeni Battlefield oyununun hangi zaman diliminde geçeceği ise merak konusu. EA DICE, Battlefield 1 ve Battlefield V'te tarihsel savaşları konu aldı ve muhtemelen yeni oyunda farklı bir fikirle oyuncuların karşısına çıkacak.