EA'in merakla beklenen oyunu Battlefield 6, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. İşte tüm mağazalardaki ön sipariş fiyatları!

EA'in efsane Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6 an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. Fiyatlar ne yazık ki bizim için can sıkacak türden.

Gerçekleşen etkinlikte oyuna dair yepyeni oynanış fragmanları paylaşan ekip, aynı zamanda oyunun resmî çıkış tarihinin 10 Ekim olduğunu da duyurdu. Bu duyurunun ardından oyun nihayet ön siparişe açıldı.

Battlefield 6 ön sipariş fiyatları

Platform Fiyat Steam (PC) 69.99$ Epic Games Store (PC) 2.599 TL PlayStation Store (PS5) 2.900 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.899 TL

Oyun 70 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulurken, Epic Games Store'daki fiyatı güncel kurdan 64 dolara tekabül ediyor. Eğer PC'de oynayacaksanız Epic Games Store'dan almayı düşünebilirsiniz. Konsol tarafında ise her iki fiyat da aynı konumlandırılmış durumda.