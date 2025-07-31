Yılın merakla beklenen FPS oyunlarından Battlefield 6, geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşen canlı yayında yepyeni oynanış fragmanları ile karşımıza çıktı.

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan ve EA'in Battlefield 2042'deki başarısızlığının ardından neler sunacağı dört gözle takip edilen Battlefield 6'nın çok oyunculu modlarını ele alan yeni oynanış fragmanı yayımlandı.

Etkileyici bir sunum eşliğinde gösterilen yeni oynanış fragmanıyla birlikte Battlefield 6'daki yıkımın ne denli iyi ve fazla seviyede olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca oynanış fragmanının yanı sıra gösterilen yeni videolarda oyunun modları ve haritaları da tanıtıldı.

Battlefield 6 yeni oynanış fragmanı

Battlefield 6 yıkım seviyesi ve sınıflar

Battlefield 6 haritaları ve modları

Yayımlanan yeni videolarla birlikte oyunun oynanış tarafına dair tüm detaylar açığa kavuşmuş oldu. Ayrıca geçtiğimiz gün sızan beta tarihlerinin ardından geliştiriciler resmî beta tarihlerini de açıkladılar.

Tamamen ücretsiz olacak olan beta süreçleri arasında kapalı beta yer almayacak. Sadece açık beta gerçekleşecek ve 7-8 Ağustos'da içerik üreticilerinin yayınlarından açık beta kodu düşürmek mümkün olacak. 9-10 Ağustos tarihlerinde ise açık beta bu kodları düşürenler için herkese açık bir şekilde oynanabilecek. Ardından 14-17 Ağustos tarihlerinde son bir açık beta daha gerçekleştirilecek.

Peki siz Battlefield 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.