Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayımlanan Battlefield 6, oyuncuları şimdiden heyecanlandırmış gibi görünüyor. 500 binden fazla Steam kullanıcısı, Battlefield 6'yı şimdiden istek listesine eklemiş durumda.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde yaklaşmakta olan yeni oyunu Battlefield 6'nın fragmanını resmî olarak yayımladı. Oyuncuların büyük ilgi gösterdikleri fragman, istatistiklere de yansımış gibi görünüyor. Zira Battlefield 6, Steam'de 500 binden fazla kullanıcı tarafından istek listesine eklendi.

Battlefield serisi çok uzun zamandır yeni bir oyun almadı. Hâl böyle olunca oyuncuların beklentisi ciddi anlamda yükseldi. Hatta Battlefield 6 için yayımlanan ilk fragman, birkaç gün içerisinde 8 milyon civarı görüntüleme almayı da başardı. Bunu Steam'deki istatistiklerle birleştirdiğimiz zaman oyunseverlerin, Battlefield 6 fragmanından bile fazlasıyla tatmin olduklarını söyleyebiliriz.

Battlefield 2042 oyuncuları, Battlefield 6'yı da oynayacaklar!

Konuyla ilgili açıklamalar, pazar araştırma şirketi Alinea Analytics CEO'su Rickard Linder tarafından yapıldı. Linder'ın açıklamasına göre Battlefield 6'yı şimdiden istek listesine ekleyen 500 bin civarı oyuncunun yüzde 60 gibi ciddi bir bölümü, daha önceki dönemlerde Battlefield 2042 oynamışlardı. Rickard Linder, Battlefield 6'yı geçtiğimiz haftanın en trend oyunu olarak nitelendirdi.

10 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek Battlefield 6, "Pax Armata" olarak isimlendirilen özel bir birliği konu alacak. NATO'nun yok olduğu ancak geçmişte NATO üyesi devletlerin finanse ettiği Pax Armata ekibi, küresel çatışlmaları tetiklemeye çalışacak. Oyuncular da buna karşı mücadele edecekler. Bakalım oyun, daha şimdiden tavan yapan beklentiyi karşılayabilecek mi...