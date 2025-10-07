Battlefield 6 Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

EA'in merakla beklenen oyunu Battlefield 6'nın hangi bölge ve hangi platformda ne zaman erişime açılacağını sizler için açıkladık.

Çevrim içi FPS oyunlarının tutkunlarının merakla beklediği Battlefield 6 için artık son günlere girdik. Kuşkusuz birçok oyuncu serinin bilinen büyük ölçekli savaşlarını, sürükleyici haritalarını ve yoğun çok oyunculu aksiyonunu deneyimlemek için sabırsızlıkla bekliyor.

Battlefield 6'da EA'in diğer bazı oyunlarında olduğu gibi herhangi bir paket ile erken erişme imkânı bulunmuyor. Yani tüm oyuncular savaş meydanına aynı anda atılacak. Peki Battlefield 6 ne zaman erişime açılacak?

Battlefield 6 ne zaman erişime açılacak?

Hemen yukarıdaki görselde gördüğünüz üzere EA'in açıkladığı saatleri Türkiye saatine dönüştürdüğümüzde Battlefield 6'nın 10 Ekim 18.00'da Türkiye'de tüm dünyayla aynı anda erişime açılacağını söyleyebiliriz.

İster konsoldan ister PC'den oynayacak olun, bu saat her platform için geçerli. Ayrıca oyunun şu anda ön yüklemeye açık olduğunu da belirtelim.