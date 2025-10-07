Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Battlefield 6 Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

EA'in merakla beklenen oyunu Battlefield 6'nın hangi bölge ve hangi platformda ne zaman erişime açılacağını sizler için açıkladık.

Battlefield 6 Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çevrim içi FPS oyunlarının tutkunlarının merakla beklediği Battlefield 6 için artık son günlere girdik. Kuşkusuz birçok oyuncu serinin bilinen büyük ölçekli savaşlarını, sürükleyici haritalarını ve yoğun çok oyunculu aksiyonunu deneyimlemek için sabırsızlıkla bekliyor.

Battlefield 6'da EA'in diğer bazı oyunlarında olduğu gibi herhangi bir paket ile erken erişme imkânı bulunmuyor. Yani tüm oyuncular savaş meydanına aynı anda atılacak. Peki Battlefield 6 ne zaman erişime açılacak?

Battlefield 6 ne zaman erişime açılacak?

Battlefield 6 ne zaman erişime açılacak?

Hemen yukarıdaki görselde gördüğünüz üzere EA'in açıkladığı saatleri Türkiye saatine dönüştürdüğümüzde Battlefield 6'nın 10 Ekim 18.00'da Türkiye'de tüm dünyayla aynı anda erişime açılacağını söyleyebiliriz.

İster konsoldan ister PC'den oynayacak olun, bu saat her platform için geçerli. Ayrıca oyunun şu anda ön yüklemeye açık olduğunu da belirtelim.

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı: İşte Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Oyuna Dair Her Şey Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı: İşte Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Oyuna Dair Her Şey
Battlefield 6 Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatları! Battlefield 6 Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatları!
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim