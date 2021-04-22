Battlefield'ın Mobile Geleceği Tarih Açıklandı

Mobil oyun stüdyosu Industrial Toys, Electronic Arts'ın amiral gemisi FPS oyunu Battlefield'ı mobil cihazlara getirmek için kolları sıvıyor. Oyunun çıkış tarihi ise 2022 olacak.

Mobil yapımların oyun pazarındaki payı her geçen yıl artıyor. Büyük oyun firmaları da her geçen gün pastanın daha da büyük bir dilimini oluşturan bu pazardan biraz daha fazla pay kapmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Pek çok mühim oyun markasının mobile geçtiği bu günlerde EA de birer ikişer elindeki isimleri mobil ortamına uygun hale getiriyor. Bunlardan en sonuncusu ise firmanın popüler FPS oyunu Battlefield olacak.

Battlefield, 2022'de mobil cihazlar için yayınlanacak:

Oyunun dağıtıcısı olan Electronic Arts ve geliştiricisi DICE, Battlefield markasını 2022 yılında mobil cihazlara getirecek. DICE genel müdürü Oskar Gabrielson projeyi duyururken, tamamen yeni bir Battlefield oyunu için söz verdi ve gelecek yıl "savaşı akıllı telefonlara ve tabletlere getireceğini" söyledi.

DICE bu proje için Industrial Toys ile birlikte çalışacak. Bungie kurucularından olan Alex Seropian'ın 2012'de kurulmuş olan Industrial Toys, 2018 yılında EA tarafından satın alınmıştı. Firmanın portföyünde Midnight Star gibi bir mobil ateş etme oyunu vardı.

Gabrielson, geliştiricilerin yeni platformlara Battlefield'ı getirmek için bir prototip geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan yeni Battlefield oyunu, DICE, Criterion ve DICE LA tarafından geliştirilen oyundan da çok daha farklı olacak.

Tamamen farklı bir oyun:

Gabrielson, yaptığı açıklamada "Kafanızı karıştırmasın, bu bağımsız bir oyun" derken, oyunun konsol ve bilgisayarlarda gördüğümüz versiyondan çok daha farklı olacağını ve doğrudan mobil için geliştirilmiş bir oyun olacağını görüyoruz.

Battlefield serisinin bir sonraki yapımı 2021 yılında gelecek. DICE bu oyunu yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En son 2018 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen Battlefield 5 yayınlanmıştı. Böylece Electronic Arts, 3 yıllık beklemeyi yoğun bir takvimle tolere edecek.