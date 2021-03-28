Battlefield 6'da Oynaması Ücretsiz Bir Mod Görebiliriz

EA'in popüler FPS oyunu Battlefield için sızdırılan bir ankete göre serinin bir sonraki oyununda oynaması ücretsiz oyunlarda gördüğümüz özellikler yer alıyor. Sektöre baktığımızda bu gelişme çok da şaşırtıcı değil.

Yakın zamanda Battlefield oyunu ile ilgili ortaya çıkan yeni bir anket, oyunun geleceği hakkında ciddi ipuçlarına yer vermiş olabilir. Anketteki sorulara bakarsak oyunun sonraki versiyonunda oynaması ücretsiz oyunların özelliklerini görebiliriz.

Battlefield 6'yı bu yıl içinde piyasaya sürecek olan Electronic Arts, haliyle oyunla ilgili olarak çalışmalarda bulunuyor. YouTuber Lossy, konuyla ilgili olarak hazırlanmış bir anketi takipçileri ile paylaştı.

Call of Duty: Warzone Battlefield'ı da etkileyecek

Battlefield 6 anketindeki en önemli nokta oynaması ücretsiz özelliklerle ilgili kısım. Serinin en büyük rakibi olan Call of Duty'nin Warzone ile yakaladığı başarının ardından EA'in de böyle bir karar alması oldukça anlaşılabilir olacaktır.

Bu konuda sadece fikir sormaktan fazlasını yapıyormuş gibi gözüken EA, oyuna battle pass eklemek ve var olan haritalarını güncellemek gibi konularda da sorular yöneltti. Warzone da Fortnite oyununun popülerliğine erişebilmek için benzer adımlar atıyordu.

Ankette geri kalan sorular ise genel olarak Battlefield oyunu hakkındaki değerlendirmelere yönelik oldu. Ayrıca anketin bazı soruları geçmişteki gibi Platoon sisteminin geri gelebileceğini göstermiş oldu. Warzone, Battlefield'ı da bu açıdan etkilemiş olacak.

EA işleri sıkı tutuyor

Bu tür bir pazar araştırmasının yapılıyor olması bile Battlefield için iyiye işaret olarak görülebilir. Gelen geri bildirimlere göre hareket edecek olan EA, hem Warzone ile mücadele edebilecek hem de müşterilerin taleplerine cevap verecek bir oyun yapmayı planlıyor.

Battlefield 6'da bu yıl modern dönemde mücadele edeceğiz, Call of Duty'nin ise bu yapımla birlikte 2. Dünya Savaşı dönemine geri döneceğini göz önüne alırsak oyunseverlerin tercih edebileceği pek çok farklı alternatif bulunuyor. Birini seçseniz hangi oyunu tercih ederdiniz?