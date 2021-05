Bayramda Sevdiklerinize Hediye Edebileceğiniz 9 Oyun

Sevdiklerimizle buluşamadığımız için biraz da buruk olduğumuz Ramazan Bayramı'nda uzaktan da olsa sevdiklerinize hediye ederek mutlu edebileceğiniz oyunları listeledik.

Daha önce yaşadığımız tüm diğer bayramlardan biraz daha buruk yaşadığımız bu Ramazan Bayramı, nihayet geldi çattı. Bu sene tam kapanma neticesinde evlerimizden dışarı çıkamayacağız, bayramlaşmayı da gerçekleştirmeyeceğiz. Bunun böyle olmasını istemezdik, ancak kendimiz ve sevdiklerimizi korumak için dişimizi biraz daha sıkmamız gerekiyor.

Küçük kardeşlerimiz ise bu bayramda harçlık alamamanın üzüntüsü içerisinde. Onların üzüntüsünü biraz olsun gidermek, sevdikleri insanları bayramda mutlu etmek isteyenlere de aracı olmak adına bugün sizlere sevdiğiniz insanlara hediye edebileceğiniz bayram harçlığı niteliğinde oyunları listeledik. Hazırsanız listemize başlayalım

Bayram Harçlığı yerine hediye edebileceğiniz 9 oyun

Euro Truck Simulator 2

Among Us

Forza Horizon 4

Age of Empires II: Definitive Edition

The Sims™ 4

Need for Speed™ Payback

Scrap Mechanic

No Man's Sky

EA PLAY

ETS 2'yi bu zamana kadar defalarca kez listelerimize almışızdır. Bunun en büyük sebebi son derece başarılı bir oyun olması ve ülkemizde de sayısız seveni olması. Bir kamyon şoförü olup Avrupa'yı turladığımız bu oyunun aslında bir online desteği bulunmuyor, ancak isterseniz modlarla multiplayer olarak oynama imkanına sahip oluyorsunuz.

Çıkış yaptığı 2018'de neredeyse hiç ilgi görmeyen Among Us, 2020'de Twitch ve YouTube'da popülerleşmesi üzerine bir dönem dünyanın en çok konuşulan oyunlarından biri olmuştu. 4 - 10 oyuncuyu destekleyen çok oyunculu bir oyun olan Among Us, basit yapısıyla her kitlenin ilgisini çekmeyi başardı.

Büyük Britanya yollarında araba yarışlarına doymanızı sağlayacak Forza Horizon 4, sayısız lisanslı arabası, etkileyici grafikleri ve doygun oynanışıyla çok güzel bir bayram hediyesi olabilir. Özellikle araba tutkunu olan kardeşlerimizi, eğer bilgisayarları da bu oyunu kaldıracak düzeyde ise Forza Horizon 4 ile mutlu edebilirsiniz. Oyunu ister tek isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğinizi hatırlatalım.

Bizim neslimizin en unutulmaz oyunlarından biri olan Age of Empires II, Definitive Edition ile günümüz oyuncularına da hitap etmek için yeniden geliştirildi. Bayramda da bu özel oyunu sevdiğiniz insanlara hediye edip birlikte strateji oyunlarının kralının tadını çıkarabilirsiniz.

Bu sene bayram ziyaretlerine ne yazık ki gidemiyoruz. Küçük kardeşlerimiz de bundan dolayı bayram harçlıklarında ciddi bir düşüş yaşıyorlar. Bayram ziyaretine gidemeyen küçük kardeşlerimize aileyi ve arkadaşlığı daha iyi aşılamak için en iyi oyun The Sims™ 4 olabilir.

Yarış tutkunları burada mı? Tüm derdi arabalar ve yarışlar olan kardeşlerimize alabileceğiniz en güzel oyunlardan birisi Need for Speed™ Payback'dir. Çevrimiçi olarak da oynayabileceğiniz ünlü yarış oyunu Need for Speed çok güzel bir bayram hediyesi olabilir.

Kardeşlerimizin yaratıcılığını geliştirmesine katkıda bulunmak istiyorsanız Scrap Mechanic çok güzel bir öneri olabilir. Blokları koyarak yapı yaptığınız oyunda evden arabaya ve hatta uçağa kadar pek çok şey yapabiliyorsunuz. Evinizi yapıp içerisine asansör mekanizması kurabileceğiniz Scrap Mechanic, yaratıcılığı geliştirme konusunda çok başarılı bir oyun.

Çıkışı her ne kadar çalkantılı olsa da uzun sürelerde gelen güncellemeler sayesinde son derece başarılı bir oyuna dönüşen Scrap Mechanic, arkadaşlarınızla sonsuz uzayda dolaşabileceğiniz, gezegenleri keşfedebileceğiniz çok özel bir oyun. Uzaya ilgisi olan kardeşlerimizi mutlu edebileceğiniz oyun, keşfetmeyi aşılaması sayesinde bayramda eşsiz maceralara atılmanızı sağlayabilir.

Eğer kardeşlerimize tek bir oyun satın almak istemiyorsanız, aylık ödeme sistemi olan EA Play'i hediye edebilirsiniz. Star Wars: Jedi Fallen Order'dan FIFA 21'e sayısız EA oyununa erişim sağlayabileceğiniz EA PLAY abonelik sistemi bayramda sevdiklerinize alınabilecek güzel hediyelerden biri.