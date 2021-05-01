FIFA 21’in EA Play ve Xbox Game Pass’e Geliyor

FIFA 21’in sonunda EA Play ve Xbox Game Pass’e geleceği tarih duyuruldu, bütün FIFA severler 6 Mayıs’ı beklerken EA Play’den FIFA 21’i deneme şansı bulabileceksiniz.

Uzun zamandır beklenen gelişme sonunda gerçekleşti. EA Games FIFA 21’i EA Play’e ekliyor. FIFA 21’in geçtiğimiz hafta zamanı belirlenmeden EA Play’e geleceği duyurulmuştu. Sonunda EA Play ve Xbox Game Pass tarihi 6 Mayıs olarak EA Play’in resmi Twitter hesabından lanse edildi.

Microsoft’la anlaşma yapan EA Games, EA Play’e gelen oyunları bu sayede Xbox Game Pass’e de ekliyor. Bu nedenle 6 Mayıs’ta EA Play’e çıkacak oyun otomatik olarak Xbox’a da geliyor. EA Play aboneleri FIFA 21 için birçok ödül ve özel erişime de sahip olacaklar. FIFA Ultima Team formaları, Volta Futbol ekipmanları gibi özel içerikleri alabilecekler. FUT oyuncuları da her sezonda XP bonusu kazanarak 30 seviye ödüllerine kısa sürede kavuşabilecekler.

FIFA 21 dışında Xbox Game Pass’e yeni içerikler geliyor

​Knockout City; EA Play, Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Pass PC üyeleri için ücretsiz olarak sunulacak. Dragon Quest Builders 2’yse geriye dönük cihazlarda da çalışacağı için Xbox One, Xbox Series X ve S serisi konsollarda oynanabilecek.

Aslına bakarsanız FIFA 21 oldukça geç gelen bir çalışma oldu. EA Play’de daha önce yer alması beklenen oyunun Mayıs’a kalması da ayrıca üzücü tabi. Xbox Game Pass kullanıcıları özellikle EA Games oyunları açısından bu yıl kazanan olarak gözüküyor.

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