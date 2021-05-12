Steam'de Oyunculara En Fazla Para Kazandıran Oyunlar

Steam'in pazarında satılabilecek ürünleriyle oyuncusuna en fazla para kazandıran oyunlar hangileri? Bugün sizlere Steam'in para kazandıran 7 popüler oyununu listeledik.

Hazır eve kapanmışken pek çok kişi arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başladı. Discord'a bağlanıp sevdiğimiz arkadaşlarla büyük mücadelelere girerek sosyalleşebiliyoruz. Peki, Steam'de oynadığımız hangi oyunlardan para kazanabiliriz biliyor musunuz? Bugün sizlere Steam'de size para kazandırma ihtimali bulunan, pek çok oyunu bedavaya almanızı sağlayacak 7 popüler oyunu listeledik.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunlardan çıkan ürünleri Steam pazarında satarak sizler de para kazanabilirsiniz. Fiyatları 15 - 20 bin TL'leri bulan bu ürünler, eğer şansınız da yaver giderse sizleri oyun dünyasının zenginleri arasına sokabilir.

Steam'de sağlam paralar kazanmanızı sağlayacak 7 oyun

CS:GO

PUBG

Team Fortest 2

Payday 2

Rust

Space Engineers

Dota 2

Fiyat: Ücretsiz

Arkadaşlarla bir oyun dediğimizde ilk oyunlar arasında yer alan CS:GO, ülkemizde de en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda yer alan kasa düşürme sistemi ise CS:GO'dan çok sağlam paralar kazanmanızı sağlayabilir. Oyunda size düşen kasaları satarak veya doğrudan bu kasaları satarak içinden çıkan silah kostümlerinden para kazanabilirsiniz.

CS:GO'da satabileceğiniz şeylerin neredeyse bir sınırı yok. Sayısız silah kostümü bulunan oyunda düşük veya yüksek fiyatlı silah kostümlerinin rastgele denk geldiği kasalar da çok iyi paralar ediyor. Ben sizlere bunu yazarken fiyatları 0,06 TL ile 16.082,98 TL arasında 16 binden fazla ürünün pazarda listelendiğini açıklayacak. Özellikle oyundaki bıçak kostümlerinin çok yüksek fiyatlara satıldığını söyleyelim. Eğer vaktinizi CS:GO'ya ayırır ve şansınız da yaver giderse sizler de bu oyundan çok sağlam paralar kazanabilirsiniz.

Fiyat: 87 TL

Rahat para kazanabileceğiniz bir diğer oyun ise PUBG. Elbette bu oyunların her birinde binlerce TL kazanmak zorunda değilsiniz, buradan elde ettiğiniz ufak bir parayla başka bir oyun almanızın da önü açılabilir. Örneğin ilk PUBG oynamaya başladığımda, sadece benim hesabımdam 3 arkadaş oynuyorduk. Oyuna tek tek giriyorduk. Onun dışında üniversite evine diğer arkadaşlar da geldiği için bilgisayarda yaklaşık 20 saat PUBG açık kalıyordu. Bu süreçte üzerimize giyeceğimiz kostümler dışında kasalardan elde ettiğimiz parayla diğer arkadaşlarıma da PUBG almıştım. Elbette bu tarz oyunların arkadaşlarınızla birlikte olduğunda daha eğlenceli olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

PUBG'de satabileceğiniz kasa ve kostümlere baktığımızda fiyatların 0,04 TL'ten 16.205,98 TL'ye kadar pek çok kozmetik ürün ve kasanın listelendiğini görüyorum.

Fiyat: Ücretsiz

Steam'deki pazarı kullanmayı seven oyuncuların yakından takip ettiği bir diğer oyun olan Team Fortress 2, oyundaki sayısız eşyayı çeşitli fiyatlarla pazarda satmanıza olanak tanıyor. Bu eşyaların fiyatı ise 0,03 TL ile 15.944,18 TL arasında değişiyor.

Fiyat: 18,50 TL

Arkadaşlarınızla birlikte planlar yapıp soygunlar gerçekleştirebildiğiniz Payday 2, oyunculara Steam pazarı imkanını sunan oyunlardan. Oyun için sunulan pazarda 0,03 TL ile 325,80 TL arasında değişen pek çok kostüm var.

Fiyat: 127 TL

Hayatta kalma oyunlarının en başarılı örneklerinden biri olan Rust, oyunculara para kazandırarak rakiplerinden ayrılan bir oyun. Geniş bir haritada arkadaşlarınızla birlikte üs kurup gelişmenizi sağlayan Rust, fiyatları 0,81 TL ile 15.174,78 TL arasında değişen geniş bir pazara sahip.

Fiyat: 75 TL

Uzayda kendi isteğinize göre üsler kurup uzay gemileri yaparak hayatta kalmaya çalıştığınız Space Engineers, diğer oyunlar kadar yüksek fiyatlı bir pazara sahip olmasa da eğlenirken ufak paralar kazanmanızı sağlıyor. Space Engineers'ın pazarına baktığımızda 0,03 TL ile 96,06 TL arasında değişen kostümleri görüyoruz.

Fiyat: Ücretsiz

Steam'in en ünlü oyunlarından biri olan Dota 2 de hem MOBA oynayayım hem de para kazanayım diyen oyuncuları memnun ediyor. DOTA 2'nin Steam pazarında fiyatları 0,03 TL ile 16.270,27 TL arasında değişen binlerce ürün bulunuyor.

Steam'de sağlam pazara sahip oyunları listeledik. Bunun dışında Steam'in kendisinin ve diğer pek çok oyunun koleksiyon kartları da oyunculara para kazandırabilir. Bu koleksiyon kartları, diğer ürünlere nazaran "Akmasa da damlar" diye nitelendirebileceğimiz ufak miktarlarda para kazanabilirsiniz. Ayrıca Steam'de oyun oynayarak para kazanabileceğiniz yöntemleri listelediğimiz içeriğimize de buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.