Bazı dizilerin sinema filmlerini aratmayacak kalitede olmaları dikkatinizi çekmiştir. Bugün sizlerle "showrunner" kavramına ve bu ünvana sahip kişilerin ne iş yaptığına yakından bakıyoruz. Kazandıkları para dudaklarınızı uçuklatabilir.

Son zamanlarda çıkan dizilerin, çoğu filmden daha kaliteli olduğunu görmüşsünüzdür. Bu büyük prodüksiyon başarısının arkasında bulunan kişilere Showrunner adı veriliyor. Bu insanlar, filmlere oranla daha küçük bütçeli dizileri bile birer sanat eseri haline getirebiliyorlar. Peki, bunu nasıl başarıyorlar?

Her şeyden önce kavramın anlamını açıklamaya çalışalım. Bunu yapabilmek için de Showrunner’ın görevlerinden bahsetmekte yarar var.

Peki kim bu Showrunner, ne yapıyor da dizilerin çitasını yükseltiyor?

Showrunner, bir televizyon programı yapılacağı zaman en üst noktada bulunan kişidir. Finansal başarı da dâhil olmak üzere neredeyse her noktadan sorumlu olan ve her türlü sorunla ilgilendiği için, kavramı dilimize "dizi sorumlusu" ya da "proje sorumlusu" olarak çevirmek mümkün.

Dizi sorumluları, genellikle kariyerlerine yazar olarak başlarlar. Dizinin yaratıcılığı konusunda da yetkili kişi oldukları için yazılan içeriğin kendi üretimleri olması, haliyle işlerini daha da kolaylaştırır. Yani bir Showrunner, kendi kaleminden çıkan diziyi çekiyorsa daha başarılı olabilir.

Tabii ki finansal idareler de dizi sorumlularının işlerinden biridir. Tahmin edebileceğiniz üzere her bölümde uçuk paralar harcayarak büyük prodüksiyonlar yaparsanız, dizi kesinlikle diğerlerinin arasından sıyrılacaktır. Gerçek dünyada işler böyle yürümediği için dizi sorumluları, mevcut bütçeyi en ilginç ve etkili şekilde değerlendirmekle de yükümlüdürler.

Görkemli sahnelerin efendisi: Showrunner

Ekipteki herkesten, yapabileceği her şeyin en iyisini almaya çalışan dizi sorumluları, her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışır. Bu dışarıdan fazlasıyla kolay gibi görünse de kendi görüşlerini ekrana aktarmaya çalışırken, başka fikirleri de değerlendirebilmek hiç de kolay değildir.

Peki her şeyi Showrunner hallediyorsa, yönetmen ve yapımcı ne yapıyor?

Dizi sorumlularının, yönetmen ve yapımcılara öncülük etmek gibi sorumlulukları vardır. Hepimizin tahmin edebileceği üzere bir yapıtın başarısı, yapıtı izleyen kişilerin yorumlarıyla değerlendirebilir. Bu izleyici yorumlarının dışında finansal olarak da başarıyı gösterebilecek hasılat gibi unsurlar vardır. Başarılı bir dizi sorumlusu, kendi başarısını, dizinin reytingiyle kanıtlayabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse dizi sorumluları, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere bir dizinin her şeyidir. Gerektiği yerde yapımcı, gerektiği yerde yönetmen ve gerektiği yerde yazar olan bu kişiler, aynı zamanda da dizinin maddi gidişatı ve bütçe değerlendirmesi konusunda da söz sahibidir.

Bir Showrunner ne kadar para kazanır?

Yeni bir kavram olan dizi sorumlularının gelirleri hakkında fazla bir bilgi olmasa da Hollywood Reporter’ın 2017 verilerine göre dizi sorumluları, bölüm başına en az 30.000 dolar ila 40.000 dolar arası gelir elde ediyorlar. Rakamlar yine bölüm başına 100.000 ila 300.000 dolara kadar çıkabiliyor. Grey's Anatomy ile adını duyuran yazar ve Showrunner Shonda Rhimes, yıllık 15 ila 20 milyon dolar arasında para kazanıyor.

Herkesin senarist, yönetmen ya da oyuncu olması imkansız. Aynı şey Showrunner için de geçerli. Eğer günümüz dizi dünyasına dair merak ettikleriniz varsa, yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.