İzlediğimiz bir şeyden ya da herhangi birinden korktuğumuz zaman, yüzümüz farklı farklı şekillere girer. Ancak bazılarımız korku dolu bir ifade sergilemek yerine kahkaha atmayı tercih eder. Peki bunun sebebi nedir?

Korku duygusu, her insanda farklı tepkilere yol açar. Böyle bir durumda kahkaha atmak kulağa oldukça garip gelse de aslında rastlanan bir durum.

Gelin, korktuğunuzda neden kahkaha attığınıza bakalım.

Aslında bilim insanları korktuğumuzda bizi neyin güldürdüğünden hâlâ emin değiller ancak oldukça ikna edici teorileri var.

En popüler teorilerden ilki, gülmenin doğası gereği sosyal olduğu varsayımına dayanır. Yani güldüğümüzde esasen çevremizdeki insanlara bir mesaj iletiriz. Uzmanlara göre korkulu kahkaha, bir teslimiyet ifadesi.

Çünkü bir şeylerden korktuğumuzda ve kahkaha atmaya başladığımızda, aslında teslimiyetçi vücut hareketleri sergilemeye başlarız. Ayrıca kahkaha, korkuyu kabul etmek ve çatışmadan kaçınma isteğini iletmenin bir yolu niteliğinde.

İkinci teoriye göre korku dolu kahkaha, korkunun inkarını temsil etmekte.

Yani bir şeylerden korkuyoruz ancak kendimizi ve çevremizdeki insanları korkmadığımıza, her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu da istemsizce kahkaha atarak yapıyoruz.

Fizikçi Alex Lickerman’a göre “Kendimize, az önce karşılaştığımız korkunç şeyin aslında göründüğü kadar korkunç olmadığını ve buna inanmak için can attığımızı göstermeye çalışıyoruz.”

Lickerman buna, “olgun bir savunma mekanizması” ismini verdi ve bir travmanın o anında veya sonrasında gülebilmenin hem kendimize hem de başkalarına, onu kaldırabileceğimize inandığımızı işaret ettiğini ifade etti.

Peki siz de korktuğunuzda kahkaha atan biri misiniz?

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