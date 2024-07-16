Gülmenin en iyi ilaç olduğunu hep duyarız. Gerçekten de vücudumuzda salgılanan mutluluk hormonları, hastalığımızı bize hemen unutturuveriyor. Özellikle kahkaha atmanın kalp sağlığına iyi geldiğiyle alakalı pek çok bilgi var.

Bir kahkahanın hastalara ne kadar iyi geldiğiyle ilgili yapılan araştırmalar, çok hasta olan insanların bile güldükten sonra iyileşme gösterdiği tespit edildi.

Hep gülersek hastalığa yakalanma olasılığımız o kadar azalır mı yani?

Gülmenin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, son araştırmalarla bir kez daha doğrulanmış durumda.

Gülmek, gencinden yaşlısına herkes için âdeta bir terapi gibi. Modumuz düşük olduğunda bile izlediğimiz komedi filmleri bizi hemen yükseltiyor. Özellikle kalp hastaları üzerinde yapılan gülme terapisinin, koroner arter hastalığı gibi ciddi kalp sorunları olan bireyler üzerindeki potansiyel yararları, Prof. Marco Saffi liderliğindeki bir ekip ile incelendi.

Araştırma, gülme terapisinin kalbin işlevsel kapasitesini artırabileceğini ve kalp-damar sağlığını iyileştirebileceğini ortaya koydu. Çalışmada, katılımcılara haftada iki kez komedi programları izletildi.

Üç ay sonrasında bir test yapıldı ve komedi filmi izletilen grubun kalp fonksiyonlarında iyileşmeler gözlemlendi.

26-64 yaş aralığındaki hastalar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada gruplar her hafta bir saat farklı türden filmler izledi. Komedi filmi izletilmeyenler siyaset ve belgesel programları izledi.

Komedi filmi izleyen gruptaki hastaların kanında diğer gruptakilere nazaran %10 daha fazla oksijen olduğu tespit edildi. Özellikle atardamarlarının genişlemesi ve inflamatuar belirteçlerdeki azalma, gülme terapisinin kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğine dair önemli bulgular sundu.

Gülmenin endorfin salgılatarak iltihabı azalttığı, stres hormonlarının seviyelerini düşürdüğü ve genel olarak insanların daha mutlu hissetmelerini sağladığı bilinen bir gerçek.

Bu araştırma sonucunda uzmanlar, gülme terapisinin doğal bir tedavi yöntemi olmasından oldukça umutlu. Ayrıca bu durum, tedavi süreçlerine olan uyumu artırarak ilaç bağımlılığının azaltılması için harika bir yöntem olabilir.

Tabii gülme terapisinin kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında detaylı bir araştırma gerçekleştirilmedi. Gülmenin kalp sorunlarını tamamen yok edip edemeyeceğini tespit etmek için daha derin analizlerin gerçekleştirilmesi gerek.

Bizler yine de her an kahkaha atmaya devam edelim. Uzun vadeli olsun ya da olmasın, sağlığımıza büyük bir etkisi olduğu kesin.

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