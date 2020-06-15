BBC'nin internet sitesinde yer verilen teste verdiğiniz cevaplara göre, hangi milliyetin kültürüne ve yapısına uygun olduğunuzu görebiliyorsunuz.

BBC, resmi internet sitesi aracılığı ile oldukça enteresan bir test yayınladı. Sadece 20 farklı soruya yanıt vererek karakterinizin hangi ülkenin kültürüyle daha çok bağdaştığını görebiliyorsunuz. Yapmanız gereken, size iletilen soruları 'Hiç Katılmıyorum' seçeneğinden 'Kesinlikle Katılıyorum' seçeneğine kadar giden 5 farklı seçerek ilerlemek olacak.

Testin siz farkında bile olmadan karakter olarak hangi kültürel değerler sahip olduğunuzu ölçmesi, sahip olduğunuz milliyet ile bir ilgisi de bulunmuyor. Sonuçlar bazı kişiler için yanıltıcı olsa da testin genel olarak bilimselliğe uygun olduğunu söyleyebiliriz. Sizler için testteki soruların Türkçe çevirisini de paylaşıyoruz. Böylece aşağıdan bakarak soruları kolayca yanıtlayabilirsiniz.

BBC - Gizli Milliyetiniz Ne? (TÜRKÇE)

Konuşkan biriyimdir. Tam zamanlı bir işe sahibim Rahat biriyimdir ve stresten etkilenmem. İnsanlarla sürekli kavga ederim. Hassas bir yapım vardır. Affedici bir doğaya sahibim. Düzensiz biri olarak tanımlanabilirim. Fazla endişeli bir yapım vardır. Etkin bir hayal gücüne sahibim. Sessiz biri olarak nitelendirilebilirim. Tembel biriyimdir. Duygusal olarak stabil bir yapım vardır ve çabuk hayal kırıklığına uğramam. Yaratıcı biri olduğum söylenebilir. Utangaç ve çekingen biriyimdir. Hemen hemen herkese karşı kibar biriyimdir. İşlerimi verimli bir biçimde hallederim. Rutin işlerde çalışmayı tercih ederim. Dışarı sık çıkan, sosyal biriyimdir. Bazen insanlara karşı kabalaşırım. Birkaç sanat alanına karşı ilgiliyim.

Yukarıda Türkçe çevirisini verdiğimiz sorularla testi çözmek için buraya tıklayabilirsiniz.