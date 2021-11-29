Garanti Bankası'nın BBVA'ya tamamen devri meselesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anlaşmaya göre yalnızca birkaç hafta önce 2,2 milyar euro ödeyecek olan BBVA, anlaşmanın TL bazında yapılması ve Türk lirasının son günlerde ciddi şekilde değer kaybetmesi ile artık 1,8 milyar euro ödeme yapacak. Böylece BBVA, Garanti Bankası'nın satış işleminden 500 milyon euro tasarruf etmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'deki en popüler özel bankalardan olan Garanti'nin tamamının BBVA'ya geçeceğinden bahsetmiştik. O günün verilerine göre İspanya merkezli BBVA, Garanti Bankası'nın sahip olduğu 2.106.300.000 adet hisse lotu için lot başına 12,2 TL'den toplamda 2,2 milyar euro ödeyecekti. Ancak bu durum, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle değişti. BBVA, Garanti Bankası'nın satın alınışı işin 500 milyon euro civarında tasarruf etmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalar, BBVA'nın CEO'luk görevini sürdürmekte olan Onur Genç tarafından yapıldı. "Para birimindeki değer kaybı alım teklifimizin değerinin değişmesini sağladı." ifadelerini kullanan Genç, anlaşmaya varıldığı için de sözleşmede değişiklik yapılamayacağını söyledi.

BBVA, Garanti Bankası'nı satın almak için 1,8 milyar euro ödeyecek (şimdilik)

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalarda bulunan Garanti Bankası'na göre BBVA, Garanti Bankası'nın elindeki hisseler için lot başına 12,2 TL ödeyecekti. Bu da 25 milyar 697 milyon TL civarında para yapıyor. Artık bu para, 1,8 milyar euroya tekabül ediyor. Bu durum Garanti Bankası için iyi bir şey değil ancak BBVA'da yüzlerin güldüğü aşikar...