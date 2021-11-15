Günümüzde Garanti Bankası’nın %49,85’ine sahip olan İspanyol banka BBVA, bankanın tamamını almak üzere harekete geçti. BBVA, toplamda 2,2 milyar euro’luk teklif yaptı.

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birisi olan ve 2019 yılından bu yana Garanti BBVA ismiyle hizmet veren Garanti Bankası, haftaya piyasayı hareketlendiren bir haberle başladı. Sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na sunulan bildirimde Garanti Bankası’nın %49,85’ine sahip olan İspanya kökenli banka BBVA’nın geri kalan tüm hisseleri almaya talip olduğu açıklandı.

Garanti Bankası, KAP’a yaptığı açıklamada BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Gönüllü pay alım teklifi, Şirketin toplam sermayesinin %50,15’ini temsil eden 2.106.300.000 paya yönelik olacak. BBVA, her bir pay için 12,20 TL teklif edecek.

Satın alım gerçekleşirse BBVA, 2,2 milyar euro ödeyerek Garanti’nin tüm paylarına sahip olacak:

Gönüllü pay alım teklifinde bahsi geçen ve şu anda BBVA’nın mülkiyetinde olmayan %50,15’lik payın değeri, pay başına 12,20 TL’den hesaplandığında yaklaşık 25 milyar 697 milyon TL’ye (2 milyar 249 milyon euro) denk gelmekte. BBVA, söz konusu satın alım gerçekleştiğinde Garanti Bankası’nın tamamına sahip olacak.

Haber, Garanti’nin hisse fiyatına da yansıdı:

12 Kasım Cuma günü hisselerini 10,55 TL seviyesinden kapatan Garanti BBVA, bildirimin yayınlanmasıyla birlikte hisse başına değerini 11,63 TL’ye ulaştırdı. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.