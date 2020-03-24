Çinli bir adam, henüz çok küçük olan oğlunu koronavirüsten koruyabilmek için bir kapsül icat etti. Bu kapsülle çocuğunun dünya ile iletişimini kesen baba, kapsül içerisindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini de ölçebiliyor.

2019'un son günlerinde ortaya çıkıp şu sıralar tüm dünyada korkuya neden olan koronavirüs salgını, insanların hem hayatını hem de psikolojilerini etkilemeye devam ediyor. Tüm hükümetler COVID-19'a karşı aldıkları tedbirleri artırırken insanlar da kendilerini ve sevdiklerini koruyabilmek için bireysel önemler almaya devam ediyorlar.

Şimdi sizleri, koronavirüsün çıktığı yere, yani Çin'e götüreceğiz. Ülke, söz konusu salgını atlatmayı kısmen de olsa başardı ve hayat yavaş yavaş normal seyrine dönüyor. Ancak yine de hala çok sıkı tedbirler var. Bir baba, minik yavrusunu koronavirüs salgınından koruyabilmek için bir kapsül icat etti. Çinli adam, icat ettiği bu kapsül sayesinde çocuğunun dış dünya ile temasını tam anlamıyla kesiyor.

Çinli babanın icat ettiği kapsül

Çinli babanın henüz çok küçük olan oğlu için geliştirdiği bu kapsül, pek çok evcil hayvan sahibinde gördüğümüz taşıma çantalarının gelişmiş bir versiyonu. Oğlunu koronavirüs salgınından korumak isteyen baba, bu kapsül içerisine de küçük bir mekanizma yerleştirmiş ve böylelikle de kapsülün içerisindeki oksijen ve karbondioksit seviyesini görebiliyor.

Bir milyardan fazla insan şu sıralar koronavirüs salgını nedeniyle evlerine hapsolmuş durumda. Ancak bazı durumlarda dışarı çıkmak zorunda kalınabiliyor. Çinli baba da bu durumu göz önünde bulundurarak böyle bir işe girişmiş. Bu girişim, Çinli babayı istediği sonuca da ulaştırmış gibi görünüyor.