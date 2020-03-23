Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Twitter’dan yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim, sevenlerinden merak etmemelerini istedi.

Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren koronavirüs, hayatın akışını oldukça değiştirdi. Oyuncuların ve spor kulübü çalışanlarının sağlığını korumak için ligler önce seyircisiz oynanmaya başlandı, sonra da tatil oldu.

Yine de bu durum, sporcularda ya da spor çalışanlarında koronavirüs gözükmesine engel olmuyor. Daha önce Fenerbahçe basketbol takımındaki bazı oyuncularda ve Galatasaray yöneticisi Abdülrahim Albayrak’ta koronavirüs ortaya çıkmıştı.

Fatih Terim Twitter’dan duyurdu

Galatasaray teknik direktörü olan Fatih Terim, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruyla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim, tweetinde “Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..” ifadelerini kullandı.

Terim’in açıklamalarının ardından sosyal medya adeta sallandı. Pek çok sporsever peş peşe hocaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, bazı taraftarlar ise durumun suçlusu olarak TFF ve Nihat Özdemir’i gösterdi.

Fatih Terim’in yaptığı açıklamanın ardından bazı kişilerin ise durumu alay malzemesi haline getirdiği görüldü. Bu duruma sessiz kalamayan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin de bu kişilere karşı çok sert ifadeler kullandı.

Ümit Davala ve Hasan Şaş’ta da koronavirüse rastlandı

Fatih Terim, daha önce Beşiktaş ile oynanan derbi maçından sonra da maçların ertelenmesi gerektiğini, bu şartlarda kimsenin futbol oynamak istemediğini belirtmişti. İlk yaptırdığı testlerde Fatih Terim’in test sonucu negatif çıktığı, ikinci testlerinde ise sonucun pozitif olduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Habertürk’te açıklamalar yapan Fatih Altaylı ise “Ümit Davala, Hasan Şaş ve bir oyuncuda daha korona var” açıklamasını yaptı. Türk futbolunun pek çok kişiye göre en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim, 4 Eylül 1953’te Adana’da doğdu ve 66 yaşında.

Son dakika: Ümit Davala iddiaları yalanladı

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüse yakalandığına dair söylentiler ortaya çıkmış olsa da Ümit Davala, "Testimin pozitif çıktığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek testinin negatif çıktığını belirtmiş oldu.