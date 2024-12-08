Bebekler içimizde mıncırma, öpme, sarılma hisleri uyandırıyor olabilir ancak bunları yapmadan önce 2 kez düşünmeniz gerek.

Dünyaya yeni gelen bebekler, epey hassas ve düşük bağışıklığa sahip oluyorlar. En ufak bir ihmal, onlar için istenmeyecek sonuçlar doğurabiliyor.

Bunlardan biri de bebekleri öpmek. Her ne kadar öpmek, sevgimizi göstermenin en güzel fiziksel yollarından biri olsa da konu bebeklere gelince çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor.

Konu hakkında bir anket yapıldı.

2300 ebeveyn üzerinde yapılan bir anket, ebeveynlerin %54’ünün yeni doğan bebeklerin öpülmesine izin verdiğini gösteriyor. Ebeveynlerin %63’ünün, bunu yapmalarının ardındaki sebep ise aşırı koruyucu olarak nitelendirilmemek.

Ancak bu tutum yüzünden bebekler ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalarak hayatları tehlikeye girebiliyor.

Hasta olup olmamanızın bir önemi yok.

Her üç ebeveynden biri, başkaları bebeklerine dokunmadan önce ellerini yıkamalarını söylemiyor. Bu kadar basit bir hijyen önlemi alınmadığında, bebeklerin enfeksiyon riski büyük oranda artıyor.

Üstelik dokunan veya öpen kişinin hasta olup olmamasının da bir önemi yok. Yine de dokunmadan önce ellerinizi yıkamanız ve kesinlikle öpmemeniz gerekiyor.

The Lullaby Trust adlı kuruluşun bu konuda önerileri var.

Bebeklik döneminde beklenmedik ölümleri önlemeyi ve bebek sağlığını geliştirmeyi amaçlayan İngiliz yardım kuruluşu The Lullaby Trust’ın yönergeleri şu şekilde:

Bir bebeğe dokunmadan önce ellerinizi yıkayın.

Bebeğin ebeveyni ya da bakıcısı değilseniz öpmeyin (hasta değilseniz bile).

Hastaysanız veya yakın zamanda hastalandıysanız, bebeği ziyaret etmeyin. Bunlara soğuk algınlığı, hafif uçuklar, ishal ve kusma da dahil.

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