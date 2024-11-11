Çin’deki Bebekler Neden 4 Aylıkken 2 Yaşında Sayılıyor?

Eğer Çin’de doğmuş biri olsaydınız doğduğunuz anda 1 yaşında, henüz 4-5 aylıkken ise 2 yaşında sayılabilirdiniz. İyi ama nasıl?

Bebeklerin doğduğunda 0 değil de 1 yaşında sayıldığını düşünün. Hatta doğumlarından birkaç ay sonra 2 yaşına girdiklerini!

Bu ilginç uygulama, Çin’de ve bazı Asya ülkelerinde hâlâ geçerliliğini sürdürüyor. Hazırsanız bu ilginç hesaplama sistemlerine birlikte göz atalım.

Bebekler doğduğunda, 1 yaşında sayılıyor.

Asya kültürlerinde, bir bebeğin hayatının anne karnındayken başladığı kabul ediliyor. Yani 9 aylık hamilelik süreci de bebeğin yaşına dahil ediliyor ve bebek doğduğunda 1 yaşında kabul ediliyor.

Yaşına yaş katmak, burada da bitmiyor. Çin Yeni Yılı devreye giriyor. Örneğin aralık ayında doğan bir bebek, ocak veya şubat ayında Çin Yeni Yılı ile 2 yaşına basabiliyor. Bu nedenle doğum tarihine göre yalnızca birkaç aylık olan bir bebek, teknik olarak 2 yaşında sayılabiliyor.

Bu hesaplama, kültürlerinin bir parçası.

Çin Yeni Yılı’na göre yaş hesaplamak, Asya kültürlerinde sosyal bağlarını güçlendiren bir değer olarak görülüyor. Doğum günü kutlama kültürü Batı toplumlarında yaygınken Asya kültüründe yaşın herkes için aynı anda artması geleneği benimseniyor.

Tabii tüm Asya bunu tercih etmiyor. Özellikle modernleşmeyle birlikte Batı tarzı yaş sistemi kullanılmaya başlandı ancak kimi aileler hâlâ eski sistemi sürdürmeye devam edebiliyor.

Bonus bilgi: Çin’de 40. doğum günü gibi bazı yaşlar “uğursuz” kabul ediliyor ve çoğu kişi bu günü kutlamaktan kaçınıyor.

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