Bedavaya Windows Kullanmak Kripto Cüzdanınız Boşaltılabilir

Dünyanın en popüler yasa dışı aktivasyon yazılımlarından KMSPico, kripto para hırsızlarının maşası haline geldi. CryptBot olarak isimlendirilen yeni bir kötü amaçlı yazılım, kripto para cüzdanlarının boşaltılmasına yol açıyor...

Red Canary isimli siber güvenlik şirketi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tony Lambert, Windows ve Microsoft Office uygulamalarını yasal olmayan yollarla etkinleştiren tüketicileri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildiğini ifade eden siber güvenlik uzmanı, korsan etkinleştirme aracı KMSPico'ya entegre edilen bu kötü amaçlı yazılımın kripto para hırsızlığında kullanıldığını açıkladı.

KMSPico'yu pek çok kişi bilir. Bu uygulama, Windows işletim sistemi ile Microsoft Office uygulamalarını bedavaya etkinleştirir. Ancak bu durum yasa dışı olmasının yanı sıra çoğu zaman güncellemelerin kapatılması nedeniyle risklidir de. Zira kullanıcı, yaptığı etkinleştirmenin bozulmaması için bilgisayarının güncelleme özelliklerini kapatır. Bu da güvenlik risklerine yol açan bir durumdur. Özetle; zaten büyük tehlikelere gebe olan korsan etkinleştirme aracı, şimdi kripto para hırsızlarının maşası haline gelmiş durumda.

Geliştirilen kötü amaçlı yazılım, tüm bilgilerinizi kaydediyor

Siber güvenlik uzmanı, hackerlar tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılımın CryptBot olarak isimlendirildiğini ve bu uygulamanın; tarayıcı çerezleri, kripto para cüzdanları, kredi kartı kimlik bilgileri ile tarayıcılara kaydedilmiş olan tüm bilgilere erişebildiğini ayrıca ekran kaydı alabildiğini söylüyor. Bu da tüm bilgilerin hackerların eline geçmesine yol açıyor. Bu da birkaç yüz lira verip orijinal Windows kullanmak yerine korsan yazılım tercih edenlerin, binlerce dolarlık kripto para yatırımından olabileceği anlamına geliyor...

CryptBot'un en tehlikeli özelliği, fark edilemiyor oluşu. Kullanıcı, Windows ya da Office uygulamalarını etkinleştirmek için indirdiği uygulamanın yalnızca KMSPico'dan ibaret olduğunu sanıyor. Ancak durum böyle değil. Hackerlar, arka planda çalıştırdıkları CryptBot ile kullanıcıların kripto para cüzdanlarını boşaltıyorlar. Kullanıcıysa yalnızca etkinleştirme işlemini yaptığını düşünüyor...

Korsan yazılımları zaten tavsiye etmiyoruz. Ancak yine de kullanmak isteyen okurlarımızın, bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olmalarında yarar var. Neticede KMSPico, dünyanın en ünlü yasa dışı aktivasyon yazılımlarından bir tanesi ve bu uygulamaya milyonlarca site üzerinden ulaşmak mümkün. Bunlardan hangisinin orijinal hangisinin değiştirilmiş olduğunu anlamak ise pek de mümkün değil...