Son dönemde yeni bir fishing yöntemi ortaya çıktı. MSI Afterburner’ın sitesini taklit eden bilgisayar korsanları, ilgili domaini de kaydederek kullanıcıların bilgisayarlarını ele geçiriyorlar.

MSI’ın resmi sitesinde yer alan Afterburner sayfasını klonlayıp “msi.com” alan adına benzer bir domainle “Afterburner” indirmek isteyenleri hackleyen bilgisayar korsanları ortaya çıktı. Son dönemde birçok internet sitesine benzer site oluşturup kişilerin kredi kartı bilgilerinin çalındığını defalarca duymuştul. Bunun MSI Afterburner için yapılması ise ilk defa yaşanıyor.

Bilgisayarda hız aşırtma yapmak için kullanılan bir yazılımın internet sitesini taklit etmek ve bilgisayarları hacklemeye kalkmak oldukça garip bir süreç. Bu konuda ciddi şikayetler alan MSI, sonunda resmi bir açıklama yayınlamak durumunda kaldı. afterburner-msi.space isimli bir siteden kullanıcıları hackleyen bilgisayar korsanları konusunda şirket, “Kötü amaçlı bir yazılımın entegre olduğu MSI Afterburner klonu internet siteleri konusunda dikkatli olun. Bu sitelerden biri afterburner-msi.space” ifadelerini kullandı.

Trojan, Keylogger, Bitcoin Miner ve daha ne ararsanız var:

İlgili internet sitesinden Afterburner indirdiğinizi zannederken aslında trojan, keylogger ve Bitcoin miner indiriyorsunuz. Yazılım bilgisayarınızda çalışmaya başladığınız anda “klavyenizde giriş yaptığınız her tuşu kaydediyor, aynı zamanda Bitcoin madenciliğine başlıyor ve sonunda gül gibi bir trojanı da araya iliştiriyor.

Ülkemizde benzer durumlar genellikle bankaların internet sitesini taklit eden bilgisayar korsanları tarafından yapılıyordu. Bu olay artık korsanların daha çok teknoloji severleri hedef aldığını ortaya koyuyor. Aslına bakarsanız tüm dünyada teknolojiseverler daha çok internet alışverişi yapıyor. Belki de sırf bu nedenle bilgisayar korsanları MSI Afterburner yazılımıyla ilgilenenleri hedefliyorlar.

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