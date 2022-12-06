Bugün BlueTV'de yayınlanan Behzat Ç. Çekiç ve Gül'ün ilk bölümü sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Biz de sizler için sosyal medyadan gelen ilk tepkileri derledik.

2010 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine kavuşan Behzat Ç., 6 yıllık uzun bir aranın ardından 2019 yılında BluTV’de yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin yeni sezonları eskisi kadar dikkat çekmese de yine de Behzat’ı, Hayalet’i ve Akbaba’yı bir arada görmek pek çok insanı duygulandırmıştı.

Dizinin yeni sezonu Çekiç ve Gül ise bu akşam itibariyle BluTV’de yayınlandı. Saat 19:00’da yayınlanan dizi o kadar rağbet gördü ki bazı kullanıcılar BluTV’ye giriş bile yapamadı. Diziye gelen ilk tepkiler ise Behzat Ç.’nin eski formuna geri döndüğünü kanıtlar nitelikte.

İşte Behzat Ç. Çekiç ve Gül’ün ilk bölümüne gelen tepkiler